União Progressista ainda não definiu posição no CE, diz Fernanda Pessoa: 'Wagner não fala por mim'

Vice-presidente do União Brasil no Ceará expõe disputa interna na Federação, enquanto Wagner crava apoio a Ciro Gomes.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto de reunião da ala governista do União Progressista no Ceará ao lado do governador Elmano de Freitas.
Legenda: Deputada federal Fernanda Pessoa faz parte da ala governista do União Progressista no Ceará.
Foto: Reprodução/Instagram @elmanofreitas.

A ala governista do União Progressista no Ceará segue defendendo que a posição da federação ainda não está definida em torno da aliança com Ciro Gomes (PSDB). É o que expôs a deputada federal Fernanda Pessoa, vice-presidente estadual do União, ao rebater o anúncio de Capitão Wagner

Presidente do União no Ceará, Wagner alega que o acordo da federação com a oposição e o apoio a Ciro na disputa pelo Governo do Estado foram fechados após uma reunião com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e o deputado federal Moses Rodrigues (União), na noite dessa terça-feira (3), em Brasília.

Membro da ala governista, Fernanda Pessoa confirmou que houve a reunião, mas negou qualquer definição, em contato com o PontoPoder. A parlamentar defende que o posicionamento só será fechado após a homologação da União Progressista, que se arrasta desde o ano passado, mas deve ser oficializada até sexta-feira (6). 

"(Capitão Wagner) antecipou uma coisa que não aconteceu, não houve isso. Eu acho que é o seguinte, é a questão de atrair pessoas ou então de manter pessoas. Votar Ciro, é? Eu voto Elmano. Eu e o meu grupo político, juntamente com meu pai (Roberto Pessoa), que é o meu líder político, estamos juntos com o Elmano. O Wagner não fala por mim"
Fernanda Pessoa
Deputada federal e vice-presidente do União Brasil no Ceará

Nesse sentido, Fernanda anunciou uma reunião com Rueda na próxima semana para cravar posição. “Na próxima segunda-feira estarei em Brasília para exatamente: saiu a federação, a gente tomar as nossas posições e as nossas decisões juntos. Eu, Moses e AJ”, sinalizou a deputada. 

DISPUTA INTERNA

As divergências entre o comando do União no Ceará expõe a divisão interna da federação. Enquanto uma ala do arranjo partidário é formada por opositores declarados, como Capitão Wagner e o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), outra frente mantém aliança com o Governo Elmano de Freitas (PT).

É o caso dos deputados federais Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque, presidente do Progressistas no Ceará, além da própria Fernanda Pessoa. Ambos são governistas e vêm pregando cautela sobre o comando da federação. 

“Nós estamos aguardando a federação. Eu não tenho interesse realmente de sair do partido, mas nós temos que aguardar para saber como é que fica”, pontuou Fernanda Pessoa. 

Por outro lado, Capitão Wagner já alega que será o presidente da federação no Ceará. Segundo o dirigente, o arranjo partidário ainda discutirá as questões acerca das movimentações eleitorais entre opositores e governistas estaduais.

O PontoPoder também acionou os deputados Moses Rodrigues e AJ Albuquerque sobre a definição da posição da União Progressista. A matéria será atualizada em caso de retorno. 

