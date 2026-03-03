Diário do Nordeste
Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos na Papudinha

O ex-presidente realizou ainda 33 caminhadas e fez 13 sessões de fisioterapia.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
PontoPoder
Retrato em close do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentando uma expressão séria e olhar direcionado para baixo. Ele aparece em primeiro plano com iluminação lateral, enquanto figuras desfocadas e equipamentos de imprensa compõem o fundo da imagem.
Legenda: Informações da rotina de Bolsonaro na Papudinha foram destacadas pelo ministro Alexandre de Moraes ao negar novo pedido de prisão domiciliar da defesa do ex-presidente.
Foto: Tânia Rego / Agência Brasil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi atendido por médicos 144 vezes desde que passou a cumprir prisão na Papudinha, em janeiro deste ano. Os dados são de um relatório do Núcleo de Custódia da Polícia Militar e foram usados pelo ministro Alexandre de Moraes para negar novo pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro na segunda (2).

Além do número de atendimentos, também foi divulgado que o ex-presidente recebeu 36 visitas de terceiros, realizou 33 caminhadas, fez 13 sessões de fisioterapia, foi atendido pelos advogados 29 vezes e pediu assistência religiosa em quatro dias, além de ter “visitas permanentes” da família.

Papudinha oferta “plena garantia da dignidade", diz Moraes

As informações, segundo Moraes, mostram “plena garantia da dignidade da pessoa humana” na Papudinha, onde está desde 15 de janeiro para cumprir a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe.

Na decisão em que nega a prisão domiciliar, o ministro destaca que os encontros com deputados, senadores e governadores demonstram “intensa atividade política” e indicam “boa condição de saúde”.

No mais recente pedido de prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro, já negado, a defesa alegou que o ex-presidente apresenta doenças e múltiplas comorbidades.

Perícia realizada pela Polícia Federal reconheceu o “quadro clínico de alta complexidade”, mas apontou que as doenças estão controladas e não há “necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar”.

Rotina de Bolsonaro na Papudinha inclui leitura e caminhada

Moraes ainda destacou como base para negar o pedido informações da perícia médica realizada por Bolsonaro no local. O ex-presidente afirmou à Polícia Federal que teve “melhora significativa” no sono

Na rotina descrita pelo ex-presidente, ele acorda às 5 horas, mas costuma levantar às 8 horas, quando toma café e banho. Pela manhã, ele disse se “dedicar à leitura diária”. No início do ano, Moraes autorizou Bolsonaro a diminuir a pena com a leitura de obras literárias.

Pela tarde, o ex-mandatário almoça e repousa por 20 minutos após a refeição. Depois, costuma assistir a programas esportivos na TV e conversar com o policial que fica na guarda externa do alojamento. Finalmente, faz caminhada de um quilômetro e dorme às 22 horas.

