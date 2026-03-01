André Fernandes desconversa sobre apoio de Flávio Bolsonaro a Ciro Gomes: 'nada definido'

Presidente do PL Ceará, o deputado federal André Fernandes (PL) desconversou sobre aliança do partido com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa pelo Governo do Ceará, logo após anotações do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, indicarem que o apoio conta com o aval nacional.

André Fernandes afirmou que as conversas estão suspensas e, "no momento oportuno", a decisão deve ser tomada.

"Vamos conversar com todos os participantes do Partido Liberal e definir com certeza a melhor chapa de oposição no estado do Ceará, mas não tem nada definido até então", garantiu.

A fala do deputado federal ocorreu durante manifestação realizada na Praça Portugal na tarde deste domingo (1º). Ele e outros parlamentares de direita participaram de ato contra o presidente Lula (PT) e os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Aliança 'precipitada'

A suspensão das articulações no Ceará ocorreu em dezembro, após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) chamar de "precipitada" a aliança entre o PL Ceará e Ciro Gomes.

O embate chegou a envolver todos os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi discutido em reunião com a cúpula do PL. De lá, houve a decisão por suspender as conversas, mas sem definição de prazo.

Com o registro das anotações de Flávio Bolsonaro, feitas durante reunião realizada na última terça-feira (24), em que o nome de Ciro Gomes aparece listado como pré-candidato ao Governo do Ceará, a possibilidade de retorno da aliança com o PL ganhou força.

Durante evento neste sábado (28), Ciro afirmou que tem feito um “esforço grande para unir toda a oposição cearense”. “O PL já fez que vinha e não veio duas vezes. Vamos ver se eles fazem que vêm a terceira e vêm mesmo”, acrescentou.

André Fernandes, no entanto, preferiu não cravar. A definição, segundo ele, deve ficar "mais para frente".

"A gente continua conversando com todos os grupos. O que a gente precisa entender é que a gente tem um objetivo maior, de derrotar o PT aqui no estado do Ceará e resgatar o estado para um povo tão lindo e merecedor", disse.