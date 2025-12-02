Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Michelle pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas critica apoio a Ciro: 'Tenho direito de não aceitar'

Durante evento em Fortaleza, a ex-primeira-dama deu 'bronca' em André Fernandes pela aliança com ex-ministro.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
(Atualizado às 10:38)
PontoPoder
Michelle Bolsonaro em pé sobre o palco, segurando um microfone e discursando para uma plateia lotada que a filma com celulares. Ela veste camiseta azul com estampa verde e amarela. Ao fundo, pessoas sentadas e um telão exibindo a imagem de um homem. Na frente do palco, arranjos de plantas decorativas. Uma câmera profissional grava a cena do lado direito.
Legenda: Michelle Bolsonaro criticou aliança entre PL Ceará e Ciro Gomes para a disputa pelo Palácio da Abolição em 2026
Foto: Fabiane de Paula

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) emitiu nota de esclarecimento, na madrugada desta terça-feira (2), em resposta aos enteados – o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL). 

Os três saíram em defesa do deputado federal André Fernandes (PL), presidente do PL Ceará, depois que o parlamentar recebeu uma "bronca" de Michelle durante o evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, em Fortaleza, no domingo (30).

No discurso, Michelle afirmou que André Fernandes e seus aliados "se precipitaram" ao articular aliança com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa eleitoral em 2026. "Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá", ressaltou. 

Em resposta, Fernandes rebateu dizendo estar "só obedecendo Bolsonaro". Em entrevista após o evento, o deputado cearense disse que as articulações com Ciro foram autorizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teria inclusive conversado com o ex-ministro por telefone em maio. "Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado", afirmou. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Oposição no Ceará isola Michelle Bolsonaro por críticas de aliança do PL com Ciro Gomes

Na segunda-feira (1º), os três filhos mais velhos do ex-presidente Bolsonaro defenderam André Fernandes. Flávio Bolsonaro disse que a atitude da madrasta foi "autoritária e constrangedora", enquanto Eduardo chamou o comentário de Michelle de "injusto e desrespeitoso".

Carlos admitiu preferir a pré-candidatura de Girão, mas reforçou, assim como os irmãos, que é preciso seguir a decisão de Bolsonaro. "Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai", disse. A fala foi reforçada pelo irmão: "A decisão final será, sempre, de Jair Messias Bolsonaro", disse Flávio.

'Tenho o direito de não aceitar'

Michelle Bolsonaro iniciou a nota de esclarecimento afirmando que não iria responder os enteados e disse querer "lutar junto com eles" pela liberdade do ex-presidente. Ela pediu ainda que os enteados a entendessem e perdoassem. "Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho direito de expressar meus pensamentos", acrescentou. 

A ex-primeira-dama disse que o marido não falou nada sobre ter aceitado a aliança com Ciro Gomes no Ceará e disse que, "ainda que essa fosse a vontade de Jair", ela tem "o direito de não aceitar isso". 

"Muitas vezes, somos nós, esposas, que somos chamadas a mostrar aos nossos maridos que eles podem estar errando. Isso é normal em qualquer casamento e um precisa ajudar o outro", escreveu Michelle, e na sequência voltou a rejeitar a ideia de apoiar uma eventual candidatura de Ciro Gomes no Ceará

Montagem com três capturas de tela de uma nota de esclarecimento publicada nos stories de rede social. O texto, dividido em três partes, aparece em fundo claro com o título “NOTA DE ESCLARECIMENTO” no topo. Michelle Bolsonaro aborda questões familiares, menciona críticas recebidas, defende seu posicionamento político e faz apelos à família, encerrando a mensagem com uma assinatura.
Legenda: Ex-primeira-dama publicou nota de esclarecimento após críticas de enteados a ela
Foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro

"No episódio de Fortaleza, eu fui apenas uma esposa defendendo o seu marido e a sua família de um homem que sempre nos atacou", argumentou, acrescentando que "jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família". 

Logo depois da publicação da nota de esclarecimento, Michelle Bolsonaro publicou vídeos com declarações de Ciro contra Bolsonaro. Dentre as críticas feitas pelo ex-ministro, estão momentos em que ele chama Bolsonaro de "picareta de baixo clero", "imbecil", "imitação de Trump piorado" e "genocida". 

A ex-primeira-dama também publicou vídeo em que Ciro fala que quer que Bolsonaro "pague e pague caro pelos crimes continuados que cometeu", citando inclusive a atuação do ex-presidente durante a pandemia de Covid-19. 

"E diante de todas as atrocidades, calúnias e difamações que Ciro Gomes lança contra mim, contra o meu marido e contra os meus enteados, seguimos firmes na verdade. Nada disso muda quem somos, nem o propósito que Deus nos confiou. Jamais negociarei meus valores", finalizou.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Michelle Bolsonaro em pé sobre o palco, segurando um microfone e discursando para uma plateia lotada que a filma com celulares. Ela veste camiseta azul com estampa verde e amarela. Ao fundo, pessoas sentadas e um telão exibindo a imagem de um homem. Na frente do palco, arranjos de plantas decorativas. Uma câmera profissional grava a cena do lado direito.
PontoPoder

Michelle pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas critica apoio a Ciro: 'Tenho direito de não aceitar'

Durante evento em Fortaleza, a ex-primeira-dama deu 'bronca' em André Fernandes pela aliança com ex-ministro.

Luana Barros
Há 1 hora
André Fernandes e Michelle Bolsonaro durante lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.
PontoPoder

Oposição no Ceará isola Michelle Bolsonaro por críticas de aliança do PL com Ciro Gomes

Políticos reforçam liderança de André Fernandes pelo projeto de união do grupo, sob a chancela dos filhos do ex-presidente.

Marcos Moreira, Bruno Leite e Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
Lula e Jorge Messias em foto.
PontoPoder

‘Silêncio’: Dino comenta indicação de Messias ao STF

Jorge Messias é de Recife, doutor em Direito e Advogado-Geral da União.

Redação
01 de Dezembro de 2025
General Heleno.
PontoPoder

Moraes pede laudo da PF sobre Alzheimer de Heleno

Ele teria a doença desde 2018.

Redação
01 de Dezembro de 2025
foto do deputado Alexandre Ramagem em Câmara.
PontoPoder

Alexandre Ramagem tem salário de R$ 46,3 mil bloqueado pela Câmara

Corte dos valores ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Foto do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, na Câmara Municipal.
PontoPoder

Evandro Leitão veta 2 trechos do Plano Diretor e envia para Câmara de Fortaleza

Prefeito impôs veto a artigo do texto original e numa alteração proposta por vereadores.

Bruno Leite
01 de Dezembro de 2025
Jair, Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro posam lado a lado em uma sala com painéis de madeira; três deles usam terno e gravata, enquanto um veste blazer e camiseta. Todos olham diretamente para a câmera. Imagem usada em matéria sobre filhos defenderem André Fernandes após declarações de Michelle.
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro saem em defesa de André Fernandes após críticas de Michelle a aliança com Ciro

Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro criticaram a madrasta e reforçaram que decisão é do pai.

Luana Barros
01 de Dezembro de 2025
Retrato da prefeita Ana Afif Queiroz sorrindo, sentada à mesa, sobre fundo artístico com cores amarelas e elementos gráficos; ao fundo, uma foto em preto e branco de Cascavel (CE) e o texto “Prefeitas do Ceará”
PontoPoder

Ana Afif Queiroz: entre a herança política e a criação do próprio legado em Cascavel

O PontoPoder conta a trajetória da gestora municipal com forte raiz familiar na trajetória.

Luana Barros
01 de Dezembro de 2025
Lula em captura de tela durante cadeia nacional de rádio e TV.
PontoPoder

Em pronunciamento, Lula celebra isenção do Imposto de Renda e promete tributar super-ricos

Presidente reforça discurso de justiça tributária e apresenta mudança como marco no enfrentamento à desigualdade.

Redação
30 de Novembro de 2025
Davi Alcolumbre gesticula durante sessão no Congresso.
PontoPoder

Presidente do Senado critica governo por demora no envio da indicação de Messias ao STF

Alcolumbre acusa o Executivo de tentar desmoralizar outros poderes.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto que contém várias pessoas, mas com destaque para Michelle Bolsonaro em primeiro plano, de camisa azul, e André Fernandes, ao fundo, de camisa preta. Imagem usada em matéria sobre filhos do ex-presidente defenderem político cearense após declarações da ex-primeira-dama.
PontoPoder

André Fernandes rebate Michelle sobre Ciro: 'Não aceito alguém de fora dizer que é precipitado'

Esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o deputado federal por aliança com o ex-governador.

Luana Barros e Luciano Rodrigues
30 de Novembro de 2025
PontoPoder

‘Vocês se precipitaram’ diz Michelle Bolsonaro a André Fernandes sobre aliança com Ciro Gomes

A fala crítica aos aliados bolsonaristas ocorreu no lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.

Luana Barros e Thatiany Nascimento
30 de Novembro de 2025
Eduardo Girão de camiseta verde fala com a imprensa em um auditório. Ele está cercado por vários microfones e jornalistas, enquanto outras pessoas aparecem desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Michele Bolsonaro cobra ‘aliança’ com pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará: ‘A direita é Girão’

Ex-primeira-dama defendeu nome de senador como candidato ao Governo do Estado.

Luana Barros e Nicolas Paulino
30 de Novembro de 2025
Ilustração que mostra uma praça em uma cidade com destaque para as estruturas de iluminação
PontoPoder

Baú da Política: 140 anos antes da CPI da Enel, crise de energia que fechava comércio pautou a Alece

Desmandos de companhia inglesa responsável pela iluminação pública motivaram a chamada "Greve do Gás".

Marcos Moreira
30 de Novembro de 2025
Lula veste roupa vermeha e fala ao microfone
PontoPoder

Quais são os motivos da 10ª visita de Lula ao Ceará?

O presidente chegará na quarta-feira, 3 de dezembro, e terá compromissos em Fortaleza e Horizonte.

Bruno Leite
29 de Novembro de 2025
Foto do general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro, presi por tentativa de golpe de Estado.
PontoPoder

Moraes determina que defesa de Augusto Heleno comprove Alzheimer em cinco dias

Preso por trama golpista, general da reserva solicitou prisão domiciliar por condição de saúde.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre novo recurso da defesa de absolvição apresentado no STF.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro entra com embargos infringentes no STF e pede absolvição

Advogados buscam reverter a pena que condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão

Redação
28 de Novembro de 2025
presidente lula discursando
Inácio Aguiar

Além do polo automotivo, Lula tem outros compromissos no Ceará semana que vem; veja quais

Presidente cumpre agenda em Fortaleza, Horizonte e Redenção na quarta-feira (3)

Inácio Aguiar
28 de Novembro de 2025
Moésio Loiola e Solano Feitosa posam lado a lado diante de um banner do PSB. Ambos sorriem e levantam uma das mãos, mostrando quatro dedos. Um usa camisa xadrez azul; o outro veste camiseta amarela com adesivo do partido.
PontoPoder

Justiça Eleitoral cassa mandato de prefeito e vice de Campos Sales (CE)

Prefeito e dois empresários da cidade também terão que pagar multa e ficaram inelegíveis.

Luana Barros
28 de Novembro de 2025
Prefeito Moésio Loiola e vice-prefeito Solano Feitosa abraçados
Inácio Aguiar

Prefeito e vice de Campos Sales são cassados por suspeita de compra de votos

Segundo a sentença, grupo distribuiu cestas básicas, prestou serviços médicos e fez pagamentos em dinheiro e Pix a eleitores

Inácio Aguiar
28 de Novembro de 2025