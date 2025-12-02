Michelle pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas critica apoio a Ciro: 'Tenho direito de não aceitar'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) emitiu nota de esclarecimento, na madrugada desta terça-feira (2), em resposta aos enteados – o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL).

Os três saíram em defesa do deputado federal André Fernandes (PL), presidente do PL Ceará, depois que o parlamentar recebeu uma "bronca" de Michelle durante o evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, em Fortaleza, no domingo (30).

No discurso, Michelle afirmou que André Fernandes e seus aliados "se precipitaram" ao articular aliança com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa eleitoral em 2026. "Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá", ressaltou.

Em resposta, Fernandes rebateu dizendo estar "só obedecendo Bolsonaro". Em entrevista após o evento, o deputado cearense disse que as articulações com Ciro foram autorizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teria inclusive conversado com o ex-ministro por telefone em maio. "Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado", afirmou.

Na segunda-feira (1º), os três filhos mais velhos do ex-presidente Bolsonaro defenderam André Fernandes. Flávio Bolsonaro disse que a atitude da madrasta foi "autoritária e constrangedora", enquanto Eduardo chamou o comentário de Michelle de "injusto e desrespeitoso".

Carlos admitiu preferir a pré-candidatura de Girão, mas reforçou, assim como os irmãos, que é preciso seguir a decisão de Bolsonaro. "Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai", disse. A fala foi reforçada pelo irmão: "A decisão final será, sempre, de Jair Messias Bolsonaro", disse Flávio.

'Tenho o direito de não aceitar'

Michelle Bolsonaro iniciou a nota de esclarecimento afirmando que não iria responder os enteados e disse querer "lutar junto com eles" pela liberdade do ex-presidente. Ela pediu ainda que os enteados a entendessem e perdoassem. "Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho direito de expressar meus pensamentos", acrescentou.

A ex-primeira-dama disse que o marido não falou nada sobre ter aceitado a aliança com Ciro Gomes no Ceará e disse que, "ainda que essa fosse a vontade de Jair", ela tem "o direito de não aceitar isso".

"Muitas vezes, somos nós, esposas, que somos chamadas a mostrar aos nossos maridos que eles podem estar errando. Isso é normal em qualquer casamento e um precisa ajudar o outro", escreveu Michelle, e na sequência voltou a rejeitar a ideia de apoiar uma eventual candidatura de Ciro Gomes no Ceará.

Legenda: Ex-primeira-dama publicou nota de esclarecimento após críticas de enteados a ela Foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro

"No episódio de Fortaleza, eu fui apenas uma esposa defendendo o seu marido e a sua família de um homem que sempre nos atacou", argumentou, acrescentando que "jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família".

Logo depois da publicação da nota de esclarecimento, Michelle Bolsonaro publicou vídeos com declarações de Ciro contra Bolsonaro. Dentre as críticas feitas pelo ex-ministro, estão momentos em que ele chama Bolsonaro de "picareta de baixo clero", "imbecil", "imitação de Trump piorado" e "genocida".

A ex-primeira-dama também publicou vídeo em que Ciro fala que quer que Bolsonaro "pague e pague caro pelos crimes continuados que cometeu", citando inclusive a atuação do ex-presidente durante a pandemia de Covid-19.

"E diante de todas as atrocidades, calúnias e difamações que Ciro Gomes lança contra mim, contra o meu marido e contra os meus enteados, seguimos firmes na verdade. Nada disso muda quem somos, nem o propósito que Deus nos confiou. Jamais negociarei meus valores", finalizou.