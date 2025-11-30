Diário do Nordeste
Michele Bolsonaro cobra ‘aliança’ com pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará: ‘A direita é Girão’

Ex-primeira-dama defendeu nome de senador como candidato ao Governo do Estado.

Escrito por
e
(Atualizado às 14:13)
PontoPoder

Michele Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama do Brasil, fez uma convocação para as autoridades presentes no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, neste domingo (30). 

Durante o Evento pela Liberdade, que ocorre em um hotel de Fortaleza, a presidente do PL Mulher chamou todos para tirar uma fotografia e formalizar uma “aliança” com a pré-candidatura de Girão. “Todos que estão aqui estão fechados com Girão”, disse.

“Vamos fazer uma foto com todos os líderes que apoiam a candidatura do nosso Girão? Aqui é uma aliança que todos estão fazendo com o Girão”, chamou no microfone.

“Nós, como eleitores, iremos fiscalizar os nossos parlamentares se em 2026 eles derem um voto contrário”, completou. 

O momento acontece em meio às articulações de lideranças da Oposição no Ceará para o lançamento de uma candidatura única para enfrentar a tentativa de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

As negociações têm envolvido nomes como Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio (União), antigos adversários políticos e críticos ao Governo Jair Bolsonaro (PL), além de Capitão Wagner (União Brasil) e do deputado federal André Fernandes (PL). 

Presidente do PL Ceará, André Fernandes foi chamado nominalmente por Michele Bolsonaro para estar ao lado de Eduardo Girão na foto. Além dele, ela convocou Alcides Fernandes, pai de André e deputado estadual, e o Dr. Jaziel, deputado federal.

“Essa vai ser a nossa foto do Ceará, ok?”, reforçou Michele. “Guardem essa foto no espelho do banheiro. Todos que estão aqui são Girão”.

Foto do palco do Evento pela Liberdade no Ceará, com Michele Bolsonaro e Eduardo Girão ao centro e políticos da oposição. A maioria veste roupas com cores da bandeira do Brasil. Ao fundo, há um telão de LED.
Legenda: Foto convocada por Michele Bolsonaro reuniu Girão, André e Alcides Fernandes, Dr. Jaziel e outros membros da Oposição no Ceará.
Foto: Fabiane de Paula.

O evento tem participação ainda do deputado federal Danilo Forte (União); deputados estaduais Alcides Fernandes (PL), suplente em exercício Davi Vasconcelos (PL), Sargento Reginauro (União), Queiroz Filho (PDT) e Dra. Silvana (PL); vereadores de Fortaleza Priscila Costa (PL) e Soldado Noelio (União); e do presidente estadual do União Brasil e ex-deputado federal, Capitão Wagner.

Já da política nacional estão o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), senadora Damares Alves (Republicanos-DF); líder do PL no Senado, senador Carlos Portinho (PL-RJ); líder do PL na Câmara dos Deputados e deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); e deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS).

União em um projeto

Em coletiva de imprensa, Eduardo Girão destacou que "apoios são bem-vindos" e que, no Ceará, é preciso que a direita lidere um novo projeto.

"Na política não podemos, absolutamente, desperdiçar apoios. Todo mundo tem o seu lado positivo, né? Mas, pro estado do Ceará, nós precisamos de um projeto novo. Apoios são bem-vindos, mas eu acredito que a direita, os conservadores, têm que puxar esse trem", afirmou.

Em fala no palco, Capitão Wagner disse que Girão "é um homem abençoado em todas as missões que ele tem" e ressaltou que "a gente precisa estar unido". "A união é o caminho para derrotar esse grupo que está no poder há mais de 20 anos fazendo tanto mal ao Estado do Ceará", declarou.

Já André Fernandes relembrou seu engajamento na eleição de Girão para o Senado, em 2018, para confirmar que "estamos juntos nessa luta". "Eu sei da sinceridade do seu coração pra mudar o nosso Ceará, resgatar o nosso Ceará", finalizou.

