Bolsonaro retorna à PF após realizar exames para investigar sequelas da queda

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou à Superintendência da Polícia Federal, na tarde desta quarta-feira (7), após realizar exames no hospital DF Star, em Brasília. Ele precisou realizar exames para verificar avaliar o quadro de saúde e investigar possíveis sequelas.

Durante uma crise de soluço, o político caiu e bateu a cabeça, sofrendo um "traumatismo leve". Ao Globo, o médico Cláudio Birolini declarou que já havia alertado para esse risco. "Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações", disse.

A queda foi registrada na madrugada de terça-feira (6). Nesta quarta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a ida de Bolsonaro ao hospital.

Exames realizados

No hospital, segundo a CNN Brasil, o ex-presidente realizou três exames:

Tomografia computadorizada;

Ressonância magnética do crânio;

Eletroencefalograma.

Os médicos buscavam avaliar as estruturas do cérebro dele, assim como ver se havia alguma alteração neurológica, a partir da atividade elétrica cerebral.

Alta após cirurgia

O novo episódio ocorre dias após o ex-presidente apresentar melhora em seu quadro, após passar nove dias internado após uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral.

Desde que retornou à prisão na Superintendência da Polícia Federal (PF) no dia 1º de janeiro, Bolsonaro não havia apresentado crises frequentes de soluço. Entretanto, o jornal O Globo publicou que pessoas ouvidas em sigilo afirmaram que o ex-presidente se queixava de dificuldades para dormir.