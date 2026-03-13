Morre Sônia Braga, militante histórica do PT no Ceará

Militante do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará, Sônia Souza do Nascimento Braga, morreu nesta sexta-feira (13), em Fortaleza, após enfrentar uma batalha contra o câncer. Descrita por colegas como militante histórica da legenda, Sônia atuava nas lutas populares, especialmente na defesa da agricultura familiar e das políticas de habitação. Ao longo dos anos ocupou cargos importantes no partido, como a presidência estadual do PT no Ceará e a Secretaria Nacional de Organização da sigla.

Formada em gestão pública, também atuou como diretora do Instituto Agropolos do Ceará e teve atuação direta na organização partidária e na mobilização da base cearense, participando da coordenação de processos eleitorais e da articulação política nacional da legenda.

A morte da dirigente provocou manifestações de pesar entre lideranças políticas e movimentos sociais da própria sigla. Nas redes sociais, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara e amigo pessoal de Sônia, destacou a trajetória de luta de Sônia.

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“Aprendi com a Sônia os valores mais humanos, estive ao lado dela nas lutas travadas na política e na vida. Me orgulho de durante tantos anos ter sido seu parceiro em momentos bons e ruins. Sônia deixa um legado imensurável não só na militância no PT do Ceará”, escreveu o parlamentar.

Além de Guimarães, outras entidades e lideranças ligadas ao partido também divulgaram notas de solidariedade. A Executiva Nacional do PT afirmou que Sônia foi uma das responsáveis pela construção e fortalecimento da legenda no Ceará e no Brasil. Em nota, o partido ressaltou que a trajetória da dirigente se confunde com a própria história de luta do PT pela democracia, pela justiça social e pelos direitos do povo trabalhador.

O presidente nacional da sigla, Edinho Silva, também manifestou pesar pela morte da dirigente e destacou o papel que ela desempenhou na estruturação interna do partido. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) também lamentou a perda e prestou solidariedade à família e amigos.