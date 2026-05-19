Áudio revela conversa de Mario Frias e Vorcaro sobre filme de Bolsonaro: 'Deus te abençoe, irmão'

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) teria trocado mensagens com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, agradecendo pelo apoio ao filme “Dark Horse”, a cinebiografia sobre Jair Bolsonaro, conforme aponta reportagem do The Intercept Brasil.

A conversa teria ocorrido cerca de uma hora após o horário em que estava marcado um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro, no dia 11 de dezembro de 2024, em Brasília.

Na gravação, obtida e divulgada pelo portal nesta terça-feira (19), Frias diz que o filme sobre Bolsonaro "vai mexer com o coração de muita gente" e "será muito importante para o nosso país". Ele pede ainda autorização para informar Vorcaro sobre as negociações da produção.

Apesar de ter afirmado na última semana que o banqueiro não havia dado "um único centavo" para o longa-metragem, o deputado admitiu posteriormente em nota que "havia uma diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento".

"Deus te abençoe, meu brother"

O áudio também revela que, além de produtor-executivo de “Dark Horse”, Mario Frias estava à frente da articulação do filme financiado pelo banqueiro.

Na mensagem, enviada por WhatsApp para Vorcaro em 11 de dezembro de 2024, às 18h24, Frias diz: “Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?”.

Vorcaro responde logo depois: "Eu tô numa ligação, te chamo em seguida". Depois, às 19h06, os dois conversam por ligação de voz durante cerca de 2 minutos.

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Onze dias depois da conversa, em 22 de dezembro de 2024, o deputado e Vorcaro voltaram a se falar. Frias escreveu para o banqueiro que o filme seria "o grande milagre", capaz de tocar "milhões de pessoas em todo mundo", e teria "um papel histórico imprescindível para as futuras gerações".

Farias disse ainda que o longa de Bolsonaro era uma "questão de justiça divina". Vorcaro, então, teria respondido: "Tenho certeza disso". "JB precisa ter sua verdadeira história revelada", continuou Mario Frias.

Em nova conversa, o ex-secretário especial de Cultura de Jair Bolsonaro afirmou: “2026 é do Brasil”. Depois, se despediu dizendo: "Deus te abençoe, meu brother", a Vorcaro.

O que diz a defesa de Mario Frias

A defesa de Mario Frias confirmou que o deputado teve conversas com Vorcaro, mas disse que as mensagens "refletem apenas uma relação legítima entre idealizador do projeto e um potencial apoiador privado da iniciativa".

Para os advogados, Frias não exerceu papel de articulador político ou financeiro em nome do banqueiro, acrescentando que o entusiasmo e a intimidade nas conversas privadas ocorreram da "dimensão artística e cultural do projeto”.