Elmano rebate críticas de Ciro sobre segurança: 'A oposição não conhece mais nada do Ceará'

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o grupo de oposição no Ceará não conhece a situação do estado. A declaração foi feita nesta segunda-feira (18), durante uma coletiva de imprensa em Brasília, no Distrito Federal (DF).

"A oposição no Ceará não conhece mais nada do Ceará, não tem os dados, não sabe o que está acontecendo no Ceará. Portanto, o diagnóstico é completamente errado", disse ao PontoPoder. Elmano fez referências a críticas quanto aos problemas de segurança pública enfrentados no Estado.

Ele prosseguiu enfatizando que a base governista está a par dessas informações e que, "no próximo período", irão se concentrar no que ainda há para avançar. Ele também reforçou que a agenda de combate à violência não está sendo uma preocupação apenas estadual, mas de todo o Brasil.

Primeiro, segurança pública é um desafio e vai ser o debate do País. Segurança pública é certamente hoje o maior desafio de política pública do Brasil. O Ceará não é diferente. Mas o Ceará, esse ano, graças ao nosso trabalho planejado, organizado, de fortalecimento das forças de segurança, de enfrentamento real ao crime organizado, nós estamos com a melhor redução da história do Ceará. Elmano de Freitas Governador do Ceará

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As declarações do chefe do Executivo cearense vêm dois dias após o evento de pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB). Na ocasião, o tucano teceu críticas à base governista e ao trabalho realizado nos últimos anos, incluindo as questões da segurança.

O governador também aproveitou o espaço para negar qualquer anúncio de pré-candidatura nos próximos dias. Segundo ele, "a data certa de lançar a candidatura é na convenção".

"Nós temos agora um grande desafio, que é fazer o debate programático. Nós avançamos muito no Ceará, mas ainda falta muita coisa para ser feita no Estado. Nós vamos rodar o Ceará com os nossos aliados para conversar, ouvir a população, quais são agora os grandes desafios para os próximos quatro anos", concluiu.

Homenagem em Brasília

Elmano esteve no Senado Federal, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (18) para receber a Comenda pela Alfabetização na Idade Certa, reconhecendo a agenda da Educação cearense por seus resultados. Esta é a segunda honraria recebida pelo governador.

O estado do Ceará lidera, pela terceira vez, esse ranking nacional, com 84% dos estudantes da rede pública alfabetizados no período adequado. O governador concedeu a coletiva de imprensa logo após a cerimônia.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.