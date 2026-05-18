Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Elmano rebate críticas de Ciro sobre segurança: 'A oposição não conhece mais nada do Ceará'

O governador também enfatizou que a agenda será um debate nacional.

Escrito por
Milenna Murta* e Flávia Rabelo, de Brasília producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:23)
PontoPoder
Elmano de Freitas usando uma blusa social branca, com microfones ao redor enquanto concede entrevista.
Legenda: O petista nega um possível anúncio de pré-candidatura nos próximos dias.
Foto: Fabiane de Paula.

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o grupo de oposição no Ceará não conhece a situação do estado. A declaração foi feita nesta segunda-feira (18), durante uma coletiva de imprensa em Brasília, no Distrito Federal (DF).

"A oposição no Ceará não conhece mais nada do Ceará, não tem os dados, não sabe o que está acontecendo no Ceará. Portanto, o diagnóstico é completamente errado", disse ao PontoPoder. Elmano fez referências a críticas quanto aos problemas de segurança pública enfrentados no Estado.

Ele prosseguiu enfatizando que a base governista está a par dessas informações e que, "no próximo período", irão se concentrar no que ainda há para avançar. Ele também reforçou que a agenda de combate à violência não está sendo uma preocupação apenas estadual, mas de todo o Brasil.

Primeiro, segurança pública é um desafio e vai ser o debate do País. Segurança pública é certamente hoje o maior desafio de política pública do Brasil. O Ceará não é diferente. Mas o Ceará, esse ano, graças ao nosso trabalho planejado, organizado, de fortalecimento das forças de segurança, de enfrentamento real ao crime organizado, nós estamos com a melhor redução da história do Ceará.
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ciro aposta em reduto bolsonarista e legado de ex-gestor para lançar pré-candidatura em Fortaleza

teaser image
PontoPoder

“O estado do Ceará hoje pertence às facções”, critica Tasso Jereissati

As declarações do chefe do Executivo cearense vêm dois dias após o evento de pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB). Na ocasião, o tucano teceu críticas à base governista e ao trabalho realizado nos últimos anos, incluindo as questões da segurança.

O governador também aproveitou o espaço para negar qualquer anúncio de pré-candidatura nos próximos dias. Segundo ele, "a data certa de lançar a candidatura é na convenção".

"Nós temos agora um grande desafio, que é fazer o debate programático. Nós avançamos muito no Ceará, mas ainda falta muita coisa para ser feita no Estado. Nós vamos rodar o Ceará com os nossos aliados para conversar, ouvir a população, quais são agora os grandes desafios para os próximos quatro anos", concluiu.

Homenagem em Brasília

Elmano esteve no Senado Federal, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (18) para receber a Comenda pela Alfabetização na Idade Certa, reconhecendo a agenda da Educação cearense por seus resultados. Esta é a segunda honraria recebida pelo governador.

O estado do Ceará lidera, pela terceira vez, esse ranking nacional, com 84% dos estudantes da rede pública alfabetizados no período adequado. O governador concedeu a coletiva de imprensa logo após a cerimônia.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Silhueta de mulher sentada em frente à janela parcialmente fechada com cortina. deixando o ambiente quase totalmente escuro, com a mão na cabeça.
PontoPoder

Recrutamento por facção, exploração e castigos: o que a política discute sobre a proteção infantil

O mês é dedicado à conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual da população jovem e infantil.

Milenna Murta*
Há 14 minutos
Elmano de Freitas usando uma blusa social branca, com microfones ao redor enquanto concede entrevista.
PontoPoder

Elmano rebate críticas de Ciro sobre segurança: 'A oposição não conhece mais nada do Ceará'

O governador também enfatizou que a agenda será um debate nacional.

Milenna Murta* e Flávia Rabelo, de Brasília
Há 2 horas
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
PontoPoder

52% dos brasileiros são contra redução de penas dos envolvidos no 8 de janeiro, mostra Quaest

O levantamento ouviu 2.004 pessoas em todo o país entre os dias 8 e 11 de maio, em pesquisa encomendada pela Genial Investimentos.

Ingrid Campos
17 de Maio de 2026
Ciro Gomes discursa em evento político diante de apoiadores, segurando um microfone e apontando o dedo para cima. Pessoas ao redor gravam o momento com celulares.
PontoPoder

Apontado como maior problema por cearenses, segurança é foco em evento de pré-candidatura de Ciro

O tema esteve presente em todos os discursos durante o lançamento neste sábado (16).

Luana Barros, Marcos Moreira e Bruno Leite
17 de Maio de 2026
Ciro Gomes
Inácio Aguiar

Por que lealdade e gratidão foram as palavras mais ditas por Ciro no lancamento da pré-candidatura

O pré-candidato do PSDB tenta incluir essa abordagem moral pela desavença com Cid e Camilo e quer que o eleitor seja o árbitro

Inácio Aguiar
17 de Maio de 2026
Foto de Elmano de Freitas.
PontoPoder

Com baixo desempenho histórico do PT em Fortaleza, Elmano entra em mobilização por votos na capital

Vitória apertada de Evandro Leitão na eleição de 2024 e boa pontuação de oposição nas pesquisas pressionam governador.

Bruno Leite
17 de Maio de 2026
Políticos no evento.
PontoPoder

PL Ceará oficializa apoio a Ciro Gomes e indica Alcides Fernandes ao Senado

Anúncio foi feito pelo deputado federal André Fernandes, presidente Estadual do partido.

Redação
16 de Maio de 2026
Imagem de Joaquim Barbosa para ilustrar matéria sobre filiação ao Democracia Cristã.
PontoPoder

Joaquim Barbosa se filia ao DC e deve disputar a Presidência da República

Em 2018, político cogitou se candidatar à Presidência da República.

Redação
16 de Maio de 2026
Ciro e André Fernandes em cima de palanque durante evento de pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará.
PontoPoder

Ciro desconversa sobre envolvimento de Flávio Bolsonaro em caso Master: 'Não vou me distrair com isso'

O PL do Ceará anunciou apoio à candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará

Letícia do Vale, Bruno Leite e Marcos Moreira
16 de Maio de 2026
Os irmãos Cid e Ciro Gomes conversam e sorriem durante sessão no Senado Federal. Ambos usam terno e aparecem próximos às bancadas do plenário.
PontoPoder

Ao lançar pré-candidatura, Ciro lembra derrota em Sobral e fala de Cid: 'Fui fanático por meu irmão'

Dos irmãos Ferreira Gomes, apenas Lúcio esteve presente no evento de lançamento da pré-candidatura.

Luana Barros, Marcos Moreira e Bruno Leite
16 de Maio de 2026
girao evento entrevista quixada pre-candidatura governo
PontoPoder

Eduardo Girão critica apoio do PL do Ceará a Ciro Gomes: 'Erro histórico'

O senador fez o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Estado em Quixadá.

Redação
16 de Maio de 2026
Tasso Jereissati fala em evento de lançamento de pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará.
PontoPoder

“O estado do Ceará hoje pertence às facções”, critica Tasso Jereissati

Declaração ocorreu neste sábado (16), durante evento de pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará

Letícia do Vale, Bruno Leite, Marcos Moreira
16 de Maio de 2026
foto de Ciro Gomes e Roberto Cláudio durante pré-candidatura ao governo do Ceará.
PontoPoder

Ciro sinaliza Roberto Cláudio como vice ao governo do Ceará: 'União de forças políticas'

Ex-prefeito de Fortaleza deverá ser o nome para compor chapa com Ciro.

Raísa Azevedo, Bruno Leite e Marcos Moreira
16 de Maio de 2026
Ciro Gomes no lançamento da sua pré-candidatura ao governo do Ceará.
PontoPoder

Ciro lança pré-candidatura, fala de 'lealdade', critica 'frouxos' e diz que vai resolver a segurança

Ele oficializou a pré-candidatura ao Governo do Ceará neste sábado (16) em Fortaleza.

Luana Barros, Marcos Moreira e Bruno Leite
16 de Maio de 2026
Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Alcides Fernandes e Capitão Wagner
Inácio Aguiar

Em ato de pré-campanha, Ciro Gomes antecipa composição da chapa majoritária da oposição

Aliança deve ter nomes como Roberto Cláudio, Alcides Fernandes e Capitão Wagner

Inácio Aguiar
16 de Maio de 2026
Publicitário João Santana
Inácio Aguiar

João Santana comanda a comunicação da campanha de Ciro Gomes

O publicitário está no Ceará para o lançamento da pré-candidatura e já assina as peças publicitárias do PSDB

Inácio Aguiar
16 de Maio de 2026
Ciro Gomes durante evento da oposição do Ceará onde ex-gestor lança sua pré-candidatura em Fortaleza.
PontoPoder

Ciro aposta em reduto bolsonarista e legado de ex-gestor para lançar pré-candidatura em Fortaleza

Berço político do ex-ministro, o município de Sobral foi ventilado como opção, mas a decisão final foi para evento no Conjunto Ceará.

Marcos Moreira
16 de Maio de 2026
Ciro Gomes (PSDB)
Inácio Aguiar

O que a confirmação de Ciro como pré-candidato ao Governo muda na corrida eleitoral

Formalização do nome traz impactos imediatos para a oposição, mas também para a base do governo

Inácio Aguiar
16 de Maio de 2026
Imagem de Eduardo Bolsonaro para ilustrar matéria sobre financiamento do empresário Daniel Vorcaro para o filme do pai.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro trabalhou como produtor-executivo de filme sobre o pai, diz site

Produção "Dark Horse" recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Eduardo era responsável por captação recursos, conforme o Intercept Brasil.

Redação
15 de Maio de 2026
Foto de Germano He-Man na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Vereador de Fortaleza aciona Justiça e PF acusando irregularidade em filiação partidária

Germano He-Man consta como filiado ao Podemos desde abril; antes o político estava vinculado ao Mobiliza, que o acusa de infidelidade partidária.

Bruno Leite
15 de Maio de 2026