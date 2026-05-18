TJCE abre inscrição de concurso público com 24 vagas e salários de até R$ 8,8 mil
Os cargos ofertados são os de técnico e analista judiciário.
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) abre, nesta segunda-feira (18), as inscrições de concurso público com 24 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista judiciário.
Candidatos de nível médio podem se candidatar ao cargo de técnico judiciário, enquanto o de analista exige nível superior completo, com oportunidades nas áreas de contabilidade, assistência social, psicologia, engenharia civil, ciência da computação e direito.
O edital também contempla formação de cadastro de reserva para oficiais de justiça.
As remunerações iniciais serão de R$ 5.381,36 para técnico judiciário e de R$ 8.829,24 para analista judiciário.
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Inscrições
As inscrições podem ser feitas até as 23h59min do dia 22 de junho, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pela seleção.
O certame reserva 25% das vagas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas, e 2% para quilombolas.
A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 130. Poderão solicitar isenção do pagamento: doadores de sangue, pessoas com deficiência, estudantes de escola pública, e candidatos cuja renda familiar seja de até 2 salários mínimos.
Os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova discursiva (redação) e, no caso dos cargos de analista judiciário e oficial de justiça, avaliação de títulos.
As provas serão realizadas nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral no dia 9 de agosto.