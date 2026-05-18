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TJCE abre inscrição de concurso público com 24 vagas e salários de até R$ 8,8 mil

Os cargos ofertados são os de técnico e analista judiciário.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 11:17)
Papo Carreira
Prédio do TJCE.
Legenda: O edital também contempla formação de cadastro reserva para oficiais de justiça.
Foto: Divulgação TJCE.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) abre, nesta segunda-feira (18), as inscrições de concurso público com 24 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista judiciário. 

Candidatos de nível médio podem se candidatar ao cargo de técnico judiciário, enquanto o de analista exige nível superior completo, com oportunidades nas áreas de contabilidade, assistência social, psicologia, engenharia civil, ciência da computação e direito.

O edital também contempla formação de cadastro de reserva para oficiais de justiça.

As remunerações iniciais serão de R$ 5.381,36 para técnico judiciário e de R$ 8.829,24 para analista judiciário. 

>> Veja edital completo.

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Inscrições

As inscrições podem ser feitas até as 23h59min do dia 22 de junho, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pela seleção. 

O certame reserva 25% das vagas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas, e 2% para quilombolas. 

A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 130. Poderão solicitar isenção do pagamento: doadores de sangue, pessoas com deficiência, estudantes de escola pública, e candidatos cuja renda familiar seja de até 2 salários mínimos. 

Os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova discursiva (redação) e, no caso dos cargos de analista judiciário e oficial de justiça, avaliação de títulos.

As provas serão realizadas nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral no dia 9 de agosto. 

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