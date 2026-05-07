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Omnia abre 100 vagas em curso de eletricista para moradores de Caucaia e São Gonçalo do Amarante

A iniciativa faz parte do Desenvolve+, programa de capacitação profissional lançado pela instituição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Eletricista de data center.
Legenda: Os cursos ofertados são os de Eletricista Instalador e Eletricista Montador.
Foto: Shutterstock / Akarapon Thinakul.

A Omnia Data Centers abriu inscrições com 100 vagas gratuitas para os cursos de Eletricista Instalador e Eletricista Montador. A iniciativa faz parte do Desenvolve+, programa de capacitação profissional lançado pela instituição visando formar mão de obra qualificada para setores estratégicos como infraestrutura, tecnologia e construção e operação de data centers.

Os cursos, voltados prioritariamente para moradores de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, contarão com quatro turmas com 25 alunos cada, com aulas presenciais realizadas nos turnos da tarde e da noite.

As aulas serão realizadas em espaços acessíveis às comunidades, como a sede da Guarda Municipal de Caucaia, localizada no distrito de Jurema; e no Complexo Logístico do Grupo Cordeiro, em São Gonçalo do Amarante. A estrutura contará com material didático, equipamentos e toda a infraestrutura necessária para a formação técnica dos alunos.

Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever preenchendo um formulário on-line. No ato do cadastro, o candidato deve selecionar o curso desejado e anexar o currículo

Segundo a Omnia, a seleção vai considerar critérios como interesse e disponibilidade para participar do curso. As aulas estão previstas para comerçar em 18 de maio. 

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Os cursos 

O curso de Eletricista Instalador contempla conteúdos como instalações elétricas industriais, interpretação de projetos e diagramas, montagem e manutenção de sistemas elétricos, além de normas de segurança.

Já o curso de Eletricista Montador aborda cabeamento estruturado para redes de dados, infraestrutura de telecomunicações, diagnóstico e correção de falhas, com foco na qualidade e confiabilidade das redes.

Conforme a Omnia, ao final da formação, os participantes terão desenvolvido competências técnicas em instalações elétricas, infraestrutura de dados, segurança do trabalho e operação técnica, habilidades cada vez mais demandadas pelo mercado.

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