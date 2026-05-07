Alece abre mais 300 vagas em curso preparatório para concursos; saiba mais
Devido à demanda, oportunidades foram ampliadas e chegam a 800.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) anunciou a oferta de mais 300 vagas para o Aprova+Alece, curso preparatório voltado para concursos públicos. O período de inscrições foi aberto na última terça-feira (5), inicialmente com 500 vagas, mas o número foi ampliado devido à grande demanda.
O curso, realizado por meio da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), tem como foco nesta edição a preparação para certames de carreiras jurídicas de nível médio, como o do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).
Quem pode se inscrever?
As vagas estão abertas ao público em geral, com a prioridade são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.
Até quando vão as inscrições?
As inscrições estão abertas até 17 de maio e podem ser feitas clicando aqui.
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SOBRE AS AULAS
As aulas acontecerão entre 18 de maio e 3 de agosto, totalizando uma carga horária de 200 horas/aula, contemplando os principais conteúdos cobrados em editais de concursos da área.
Serão ministradas na modalidade híbrida, com aula presencial aos sábados, das 13h às 16h30, e on-line de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.
MATÉRIAS DO CURSO
Básicas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.
Jurídicas: Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Processo Civil e Processo Penal.
Gestão: Noções de Gestão Pública e de Administração Pública.
SERVIÇO
- Inscrições, até 17 de maio pelo site doity.com.br/aprova-mais-carreiras-juridicas
- Período das aulas: 18 de maio a 3 de agosto;
- Carga horária: 200 horas/aula;
- Modalidade híbrida: online de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h / presencial aos sábados, das 13h às 16h30.