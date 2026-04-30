Terminam nesta quinta-feira (30) as inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado de Alagoas (PMAL), que oferta 1.060 vagas distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial, ambos de ensino médio.

Vagas do concurso

Segundo o edital, são ofertadas 500 vagas imediatas para o cargo de Soldado do Quadro de Praças, e mais 500 para cadastro de reserva. Já o cargo de Oficial de Estado-Maior conta com 30 vagas imediatas, além de mais 30 para cadastro de reserva.

Podem se candidatar brasileiros ou portugueses com idade entre 18 e 30 anos, com ensino médio completo, sem antecedentes criminais, e que estejam quites com as obrigações militares e eleitorais.

Valor do salário do concurso da PMAL

Após a conclusão dos cursos de formação aos respectivos cargos, os salários variam de R$ 6.067,51 a R$ 11.563,77.

Como se inscrever no certame

Interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora do certame, até às 18 horas desta quinta (30). A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

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Como se preparar para a prova da PMAL?

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 19 de julho. O processo seletivo ainda conta com Teste de Aptidão Física (TAF), avaliações médica e psicológica, exame toxicológico, e investigação social.

Segundo o professor Diego Ribeiro, coordenador do Gran Concursos, a preparação para as etapas deve ser feita de forma integrada desde o início. Ele aponta que a prova objetiva exige domínio técnico e capacidade de interpretação, uma vez que a banca cobra além raciocínio lógico a leitura precisa dos enunciados.

Na avaliação do especialista, a resolução massiva de questões e revisão sistemática dos erros deve ser considerado no método de estudo, para além do conhecimento teórico.

O professor alerta ainda para que os candidatos não neglienciem o Teste de Aptidão Física (TAF) durante a preparação para o concurso. A etapa é considerada eliminatória e uma das mais importantes nos certames de carreiras militares.

"Muitos candidatos com bom desempenho intelectual são eliminados por negligenciar o preparo físico. A abordagem mais eficiente envolve treinamento progressivo, com foco em resistência, força e adaptação específica aos exercícios cobrados, iniciado preferencialmente antes mesmo da publicação do edital", explica Diego.