Quem pode pedir isenção na inscrição do concurso da Sefaz-CE? Entenda regras e prazo

As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) seguem abertas até 1º de junho. São 100 vagas imediatas e 200 para cadastro reserva com salário inicial de R$ 16.136,64.

Até esta sexta-feira (1º), também está disponível a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Esse benefício é concedido apenas a candidatos que seguem critérios específicos, como visto no edital completo.

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Quem pode pedir isenção da taxa de inscrição?

O documento de inscrição, publicado Diário Oficial do Estado (DOE), informa que apenas os seguintes perfis podem solicitar a isenção:

Doadores de sangue

Alunos que estudam ou concluíram estudos em escola pública

Pessoas com deficiência

Candidatos de baixa renda e beneficiários de programas assistenciais

O edital também disponibiliza mais informações sobre a documentação necessária para comprovar cada perfil.

Por exemplo, doadores de sangue devem comprovar, por certidão do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), pelo menos 2 doações em 1 ano, sendo a última dentro dos 12 meses anteriores ao início das inscrições.

Já pessoas com deficiência precisam apresentar laudo médico informando espécie, grau/nível da deficiência, provável causa e assinatura/carimbo do médico com número de CRM.

Veja mais informações do concurso da Sefaz-CE

Quem não for contemplado com a isenção, deve pagar uma taxa de R$ 230 até 2 de junho. As inscrições são feitas via site da Fundação Carlos Chagas, a banca organizadora.

O cargo oferecido pelo concurso da Sefaz-CE é o de Auditor Fiscal com duas aplicações diferentes: Gestão Fazendária e Tecnologia da Informação.

Para ambas as áreas, os interessados devem possuir diploma devidamente registrado de formação em curso superior concluído em qualquer área de especialidade, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A jornada de trabalho é de 40 horas semanas. A avaliação dos candidatos será realizada em Fortaleza nos dias 01º de agosto, no turno da tarde (Conhecimentos Gerais) e 2 de agosto, no turno da manhã (Conhecimentos Específicos).

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso