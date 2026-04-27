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Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

Vagas abrangem candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:21)
Papo Carreira
Candidato fazendo prova.
Legenda: Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas.
Foto: Shutterstock/slexp880.

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (27). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio, técnico e superior.

Veja as vagas a seguir:

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A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) abre nesta segunda-feira (27) as inscrições para do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual. As inscrições ficam abertas vão até 1º de junho.

O concurso exige diploma de nível superior em qualquer área de especialidade. As inscrições devem ser feitas até dia 1º de junho no site da Fundação Carlos Chagas, a banca organizadora.

São ofertadas 100 vagas imediatas e 200 vagas para cadastro de reserva, com salário base inicial de R$ 16.136,64 para os convocados.

>> Confira o edital completo do concurso

Câmara Municipal de Aracati

A Câmara Municipal de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com objetivo de preencher  17 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.742,00, por regime de trabalho de 30 horas por semana.

As inscrições podem ser feitas até 9 de junho pelo site Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 150. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico.

>> Edital Nº 01/2026

>> Edital Nº 02/2026

Prefeitura de Ipu

A prefeitura de Ipu, no interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público, com 27 vagas distribuídas entre os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente Comunitário de Endemias. 

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na microárea territorial onde pretende atuar. 

A remuneração inicial é de R$ 2.824,00 para uma jornada de 40 horas semanais. 

>> Veja edital completo

Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), entidade responsável pelo certame, até o dia 18 de maio. A taxa cobrada é de R$ 120,00. 

Prefeitura de Coreaú

A Prefeitura de Coreaú, no interior do Estado, abriu inscrição de concurso público com 36 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias. 

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na área onde pretende atuar.

A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais. 

Interessados devem se inscrever pelo site do Imbrasp, entidade responsável pelo certame, até o dia 30 de abril. A taxa cobrada é de R$ 100,00. 

>> Veja edital

Prefeitura de Milagres

A prefeitura de Milagres está com inscrições abertas para um concurso público que visa preencher 542 vagas imediatas com formação de cadastro reserva.

As oportunidades são destinadas à candidatos com níveis fundamental, médio e superior completos. Os novos servidores terão salários entre R$ 1.621,00 a R$ 10.000,00 por mês.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam até dia 11 de maio. As provas ocorrerão no dia 07 de junho.

>> Edital Nº 01/2026

>> Edital Nº 02/2026

>> Edital Nº 03/2026

Exército (ESA)

O Exército Brasileiro divulgou edital do novo concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) 2027, com 1.100 vagas para ingresso nos cursos de formação de graduação de sargentos.

Do total de vagas, 1.015 são reservadas para a área Geral; 30 para a área de Música, e 55 para a área de Saúde. Podem se inscrever candidatos com ensino médio completo, com idades entre 17 e 26 anos. 

Os aprovados iniciarão o curso de formação em março de 2027, com término previsto para dezembro de 2028.

As inscrições começam podem ser feitas até 4 de maio, pelo site da ESA. O candidato deve ter cadastro no portal gov.br para confirmar a inscrição.

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