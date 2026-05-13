Alece abre seleção com 500 vagas de estágio e bolsa de até R$ 2,1 mil

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu seleção de estágio remunerado com 500 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para candidatos de níveis superior (graduação e pós-graduação), médio regular, educação de jovens e adultos (EJA) e cursos técnicos/profissionalizantes.

Podem se candidatar estudantes de 31 cursos da graduação, a partir do 4º semestre, 17 cursos de pós-graduação (lato sensu), além de vagas específicas para atuação em direitos humanos e assessoria jurídica popular no curso de Direito.

Também serão contemplados estagiários de nível médio regular, educação de jovens e adultos no nível médio (EJA médio) e técnicos.

O valor da bolsa-estágio varia de R$ 1.009,62 a R$ 2.144,27, para uma jornada de 20 horas semanais.

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Como se inscrever?

Interessados podem se inscrever até o dia 24 de maio, exclusivamente pelo site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), responsável pelo processo seletivo.

Será assegurada a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência; 20% para candidatos autodeclarados negros, indígenas ou quilombolas e 40% para candidatos em situação de hipossuficiência econômica.

Os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva online, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada pela universidade em 31 de maio.