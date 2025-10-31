Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.

País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação 30 de Outubro de 2025
foto de ministros durante sessão no STF. Imagem usada para matéria sobre o direito ao silêncio na abordagem policial.

PontoPoder

Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem

Edson Fachin defende garantia fundamental contra a autoincriminação não apenas durante o interrogatório formal.

Redação 30 de Outubro de 2025
Fachada do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) no Rio de Janeiro, familiares sentados aguardando liberação dos corpos da megaoperação. Imagem usada para matéria sobre Defensoria Pública ser barrada em perícia dos mortos no IML.

País

Defensoria Pública é barrada em perícia de mortos da megaoperação no Rio

Servidores não conseguiram acompanhar a necropsia no IML.

Redação 30 de Outubro de 2025
Veículos à venda em concessionária.

Segurança

Acusados de 'arrastão' em concessionária de Fortaleza são alvos de mandados

Os crimes foram cometidos na noite do dia 13 de fevereiro de 2023, no bairro Guararapes.

Redação 30 de Outubro de 2025
Silhueta de mulher em frente a uma grade, dentro de casa. Ao fundo, há um muro azul e uma planta com flores vermelhas. O clima é de reclusão e sofrimento.

Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 30 de Outubro de 2025
Foto que contém VLT em movimento em estação ferroviária de Fortaleza. Pessoas aguardam sentadas na estação.

Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Luciano Rodrigues 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.

País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo 30 de Outubro de 2025
Foto de vista aérea parcial de Fortaleza, na região da Avenida Dom Luís.

PontoPoder

Entenda como será a discussão sobre o Plano Diretor na Câmara de Fortaleza

Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.

Bruno Leite 30 de Outubro de 2025
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.

Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo 29 de Outubro de 2025
foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.

Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo 29 de Outubro de 2025
