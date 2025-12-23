Veja ruas bloqueadas e linhas alteradas para o Réveillon 2026 de Fortaleza

Ruas e avenidas da Praia de Iracema, Conjunto Ceará e Messejana serão bloqueadas e linhas de ônibus sofrerão alterações nos próximos dias, conforme o plano operacional do Réveillon 2026 de Fortaleza, divulgado nesta terça-feira (23). O evento acontecerá na terça (30) e quarta-feira (31), com algumas mudanças iniciando já na segunda-feira (29).

Na coletiva de imprensa, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) detalhou que 270 agentes e operadores de tráfego atuarão no controle do tráfego e na implementação dos bloqueios viários nos três pontos do evento. A operação também terá o apoio das câmeras de videomonitoramento.

O superintendente do órgão, Luiz Sérgio Menezes da Costa, ressalta que o trabalho inicia antes da festa. “Nós começamos a interditar as vias a partir do dia 29 à noite justamente para dar tranquilidade aos ambulantes poderem montar as estruturas necessárias para que o evento possa funcionar”, afirma.

A operação iniciará a partir das 20 horas da próxima segunda-feira (29) com o bloqueio viário e a coibição de estacionamento nas ruas Monsenhor Bruno, Camocim, Carlos Vasconcelos, Francisco Virgílio Vasconcelos e Barão de Aracati.

“A festa não se mede só durante o horário propriamente. A preocupação da AMC começa bem antes e vai até depois. Só paramos de desmobilizar tudo depois que a festa finaliza, para que a gente possa dar tranquilidade também para que as pessoas possam ir embora tranquilamente e com segurança” Luiz Sérgio Menezes da Costa superintendente da AMC

Vias bloqueadas

Nos dias 30 e 31 de dezembro, a Avenida Historiador Raimundo Girão, no trecho compreendido entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Ildefonso Albano, é o local onde haverá interdição principal, a partir das 12 horas.

Outros locais que também sofrerão bloqueios e coibições são:

Av. Abolição (entre da Rua Nunes Valente e Av. Barão de Studart), a partir das 17h;

Av. Historiador Raimundo Girão (entre Avenida Rui Barbosa e Rua Ildefonso Albano), a partir das 13h;

Rua João Cordeiro X Avenida Historiador Raimundo Girão, a partir das 13h;

Rua Camocim, a partir das 13h;

Rua Carlos Vasconcelos, a partir das 13h;

Rua Francisco Virgílio Vasconcelos, a partir das 13h;

Rua Barão de Aracati, a partir das 13h.

Nas áreas bloqueadas, o acesso de moradores será garantido mediante a apresentação de comprovante de residência. Haverá também um corredor de pedestres na Av. Rui Barbosa e um desvio da Av. Abolição na rua Nunes Valente.

Desvios nas ruas e avenidas

Quem trafega pela Av. Historiador Raimundo Girão no sentido Centro/Mucuripe, a orientação da AMC é dobrar à direita na Rua Ildefonso Albano e, em seguida, à esquerda na Avenida Monsenhor Tabosa.

Já para quem segue na mesma avenida mas no sentido Mucuripe/Centro, é recomendado dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Deputado Moreira da Rocha, ou utilizar a Rua Tenente Benévolo.

Áreas de embarque e desembarque

O superintendente da AMC orientou a população que priorizem o uso de coletivos, táxis ou transportes por aplicativo pela segurança e comodidade no deslocamento.

“Gostaríamos muito que as pessoas deixassem seus carros em casa para ter mais tranquilidade e segurança, que possam comemorar, beber e brincar sem se preocuparem com trânsito. Mas, se vierem com seus veículos próprios, óbvio que vão ter tranquilidade para se deslocar e estacionar normalmente”, diz.

Assim, para quem for utilizar esses meios de locomoção para se chegar ao Aterro da Praia de Iracema nos dias 30 e 31, serão disponibilizadas áreas para desembarque de passageiros a partir das 17 horas. O presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, explica que os espaços foram pensados para organizar o fluxo de pessoas e de veículos.

“Teremos agentes orientando esse embarque e desembarque de táxi e aplicativo, principalmente para as pessoas procurarem corridas por meio do taxímetro e quem pega carro de aplicativo também. A gente sabe que tem muito problema ali de corrida combinada, insegurança”, afirma.

Essas áreas estarão localizados nos trechos da Avenida Beira-Mar e da Avenida da Abolição, compreendidos entre a Av. Barão de Studart e a Rua Nunes Valente. Também estão destinadas áreas para desembarque de usuários do transporte coletivo que se encaminham de cada terminal de integração:

Terminal Antônio Bezerra — Av. Santos Dumont, entre as ruas Nogueira Accioli e Ildefonso Albano;

Terminal Lagoa/Parangaba — Av. Santos Dumont, entre a Rua Ildefonso Albano e a Av. Rui Barbosa;

Terminal Siqueira — Av. Santos Dumont, entre a Av. Rui Barbosa e a Rua José Vilar;

Terminal Messejana/Papicu — Av. Dom Luís.

Alterações no Conjunto Ceará

No bairro da Regional 11, haverá proibição temporária de estacionamento na Av. Ministro Albuquerque Lima, no trecho compreendido entre Avenida A e a Avenida Alanis Maria, com bloqueio em ambos os lados da via.

Outros pontos também sofrerão bloqueios e coibições, a partir das 15 horas:

Av. Ministro Albuquerque Lima, entre a Av. A e a Av. Alanis Maria (bloqueio nos dois sentidos da via);

Av. Ministro Albuquerque Lima x Av. A (bloqueio nos dois sentidos);

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 602;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 236;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 234;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua sem nome, ao lado da igreja;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua Alanis Maria (nos dois sentidos);

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 151 (ambas as saídas);

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 129;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Avenida L (entrada do terminal).

Modificações na Messejana

Duas vias terão proibição de estacionamento temporário no bairro. São elas: a Rua Jornalista Tomas Coelho, entre Rua Granja Castelo e a Rua João Ivo, e a Rua Antônio Gadelha, entre as Rua Santa Efigênia e a Rua João lvo.

Já os locais com bloqueios e coibições, a partir das 15 horas, são:

Av. Jornalista Tomás Coelho x Rua Santa Efigênia (utilização de gradis);

Av. Jornalista Tomás Coelho x Rua João Ivo;

Rua Angelica Gurgel x Rua Antônio Gadelha;

Av. Jornalista Tomás Coelho x Rua João Vitor

Operação no transporte público

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a partir das 13h dos dias 30 e 31, as linhas regulares que trafegam pela Av. Historiador Raimundo Girão vão operar com desvios provisórios, da seguinte forma:

Sentido Leste/Oeste: Avenida Abolição, Rua Júlio Ibiapina, Avenida Senador Virgílio Távora, Avenida Dom Luiz, Rua Tibúrcio Cavalcante, Rua Tenente Benévolo e Avenida Dom Manoel.

Sentido Oeste/Leste: Avenida Presidente Castelo Branco, Rua Franco Rabelo, Rua Boris, Rua Rufino de Alencar, Rua 25 de Março, Rua Pereira Filgueiras, Rua Tibúrcio Cavalcante e Avenida Abolição.

Será implantado um corredor exclusivo na Avenida Rui Barbosa, no trecho compreendido entre a Av. Historiador Raimundo Girão e a Rua Tenente Benévolo, protegido por gradis. O objetivo é “garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo durante a chegada e a saída do público do Aterro da Praia de Iracema”, conforme a gestão.

No Polo do Conjunto Ceará, serão realizados desvios em oito linhas que trafegam pela Avenida Ministro Albuquerque Lima, no trecho em frente ao Polo de Lazer do Conjunto Ceará, entre a Avenida A e a Avenida Alanis Maria Laurindo de Oliveira. Os desvios provisórios das linhas serão realizados em trechos da Av. Ministro Albuquerque.

Já no Polo da Messejana, os desvios atingirão as linhas que circulam pela Av. Jornalista Tomás Coelho e Rua Tenente Jurandir Alencar, no entorno do local do evento, em frente ao Pier da Lagoa da Messejana. Eles seguirão as orientações dos agentes da AMC e da operação da Etufor.

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, será aplicada a tarifa social que custa R$ 3,90 a inteira e R$ 1,50 a meia.

Além da frota normal com 1.384 veículos, serão disponibilizados 30 ônibus extras na terça (30) e 48 veículos na quarta (31) distribuídos nos 7 terminais de integração a partir de 18h até 6h da manhã.

Já no dia 1º, serão 30 ônibus reservas disponibilizados, dos quais 13 iniciarão a operação no Aterro da Praia de Iracema, para atender à demanda de retorno do público do Réveillon. Depois, os veículos permanecerão à disposição para apoio operacional nos terminais.

Pontos de embarque e desembarque

As rotas contarão com ajustes nos pontos de embarque e desembarque de modo a garantir maior conforto dos passageiros. O embarque e desembarque das linhas especiais ocorrerão na Rua Tenente Benévolo, entre a Av. Barão de Studart e a Rua Monsenhor Bruno, com três pontos designados:

Ponto: entre a Av. Barão de Studart e a Rua Dr. José Lourenço para os ônibus dos terminais Papicu e Messejana; Ponto: entre a Rua Dr. José Lourenço e a Av. Rui Barbosa para ônibus dos terminais Parangaba/Siqueira e Lagoa. Ponto: entre a Av. Rui Barbosa e a Rua Monsenhor Bruno para ônibus dos terminais Conjunto Ceará e Antônio Bezerra.

Linhas com destino ao Aterro

Serão disponibilizadas sete linhas especiais com atendimento direto dos terminais à Praia de Iracema. São elas:

930 — Antônio Bezerra/Aterro/Pereira Filgueiras;

931 — Parangaba/Aterro/Pereira Filgueiras;

933 — Lagoa/Aterro/Pereira Filgueiras;

935 — Messejana/Aterro/Pereira Filgueiras;

936 — Cj. Ceará/Aterro/Pereira Filgueiras;

937 — Papicu/Aterro/Pereira Filgueiras;

938 — Siqueira/Aterro/Pereira Filgueiras.

21 linhas vão atender o entorno do Aterro com total de 151 veículos circulando por dia: