Réveillon 2026 de Fortaleza terá fogos silenciosos por dez minutos

A queima de fogos de artifício da virada do ano de Fortaleza terá duração de 10 minutos e será silenciosa no Aterro da Praia de Iracema. A informação foi confirmada pelo prefeito Evandro Leitão, na coletiva do Plano operacional para o Réveillon 2026 nesta terça-feira (23).

“Serão aqueles fogos silenciosos, com toda segurança. Iremos inclusive colocar lá no Espigão da João Cordeiro, o maior que tem na Praia de Iracema, com toda segurança que necessita”, afirmou o gestor. O evento marcará o início das celebrações dos 300 anos de Fortaleza.

Seu Jorge vai comandar a virada

O cantor carioca Seu Jorge será o responsável, na próxima quarta-feira (31), por comandar a contagem regressiva do Réveillon de Fortaleza. No dia, a festa no Aterro da Praia de Iracema começará às 17h30 e encerrará às 6h da quinta-feira (1º).

Além do artista, passarão pelo palco do Aterro os cantores Claudia Leitte, Marcos Lessa, Matuê, Nayra Costa, Paralamas do Sucesso, Taty Girl, Transacionais e Wesley Safadão.

Legenda: Três bairros da Capital serão palco de grandes artistas locais e nacionais. Foto: Divulgação.

Norma proíbe fogos com estampidos

Desde julho de 2021, lei ordinária veda o uso de morteiros, bombas, fogos de artifício com estouro ou estampidos, foguetes com flecha de apito ou qualquer artefato desse tipo que cause barulho em Fortaleza. Ela se aplica a eventos privados em residências, hotéis, clubes ou outros.

O não cumprimento da legislação acarreta multa de R$ 229,12 para pessoas físicas e R$ 1.145,64 para pessoas jurídicas. Para denunciar, pode-se usar os seguintes canais:

Aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS);

Telefone 156;

Site Denúncia Agefis.

Desde que entrou em vigor, em 2021, 682 denúncias foram realizadas nos canais de denúncia da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). No entanto, somente seis multas foram aplicadas na cidade — e todas para pessoas jurídicas.