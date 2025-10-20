Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa
Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte
O Réveillon de Fortaleza de 2026 terá programação gratuita em três polos nos dias 30 e 31 de dezembro e inclui shows de nomes da música como Xand Avião, Matuê, Claudia Leitte, Os Paralamas do Sucesso, Os Transacionais e Vanessa A Cantora.
Mais de 20 atrações vão se apresentar na festa, que abre as comemorações dos 300 anos da Capital, a serem completados em 13 de abril de 2026. Detalhes como programação por dia e por polo ainda serão divulgados.
O tradicional palco da Praia de Iracema irá receber shows nos dois dias, enquanto os bairros Messejana e Conjunto Ceará acolhem apresentações somente no dia 30.
A expectativa de público da Prefeitura para os três polos do dia 30 é de 1 milhão de pessoas. Já na programação da virada na Praia de Iracema, é esperado público de 1,5 milhão de pessoas.
Festa descentralizada e com presença forte de atrações locais
Em relação à escolha dos bairros para descentralizar a festa, o prefeito Evandro Leitão (PT) ressaltou o desejo de "explorar o potencial turístico" dos territórios, além de levar em conta a infraestrutura dos locais.
"Quem mora lá no Conjunto Ceará, na Granja Lisboa ou Granja Portugal muitas vezes não tem a condição de se deslocar até aqui (Praia de Iracema) e nós estamos proporcionando que os moradores dos bairros adjacentes possam ter a condição de conhecer as grandes atrações e aqueles que se destacam aqui na nossa Capital", ressaltou.
Além da descentralização dos bairros, a secretária do Turismo Denise Carrá afirmou que a aposta em vários nomes de artistas da Cidade veio na intenção de "traduzir o que é Fortaleza".
"Dar palco para essas pessoas que estão aqui no nosso dia a dia, valorizando a nossa identidade cultural, é um presente para a gente. Fortaleza ganha, a população ganha e o turista ganha também por conhecer esses nomes", celebrou.
As atrações e a programação foram divulgadas pelo prefeito e pela secretária em coletiva de imprensa realizada no fim da tarde desta segunda (20).
Conforme informações do anúncio, a estrutura, as ativações e as atrações do Réveillon serão viabilizadas por patrocinadores.
Confira a lista completa de atrações:
- Luan Santana
- Dipas
- Os Transacionais
- Natanzinho Lima
- Gabi Nunes
- Xand Avião
- Nayra Costa
- Bruno & Marrone
- Belinho
- Vanessa A Cantora
- Seu Desejo
- Gustavo Serpa
- Wesley Safadão
- Marcinho Cantor
- Matuê
- Marcos Lessa
- Claudia Leitte
- Luis Marcelo e Gabriel
- Os Paralamas do Sucesso
- Paulo José Benevides
- Seu Jorge
- Paulinha Ravett
- Taty Girl
- Di Ferreira
- Waldonys
- Vicente Nery