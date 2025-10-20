Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

O Réveillon de Fortaleza de 2026 terá programação gratuita em três polos nos dias 30 e 31 de dezembro e inclui shows de nomes da música como Xand Avião, Matuê, Claudia Leitte, Os Paralamas do Sucesso, Os Transacionais e Vanessa A Cantora.

Mais de 20 atrações vão se apresentar na festa, que abre as comemorações dos 300 anos da Capital, a serem completados em 13 de abril de 2026. Detalhes como programação por dia e por polo ainda serão divulgados.

O tradicional palco da Praia de Iracema irá receber shows nos dois dias, enquanto os bairros Messejana e Conjunto Ceará acolhem apresentações somente no dia 30.

A expectativa de público da Prefeitura para os três polos do dia 30 é de 1 milhão de pessoas. Já na programação da virada na Praia de Iracema, é esperado público de 1,5 milhão de pessoas.

Festa descentralizada e com presença forte de atrações locais

Em relação à escolha dos bairros para descentralizar a festa, o prefeito Evandro Leitão (PT) ressaltou o desejo de "explorar o potencial turístico" dos territórios, além de levar em conta a infraestrutura dos locais.

"Quem mora lá no Conjunto Ceará, na Granja Lisboa ou Granja Portugal muitas vezes não tem a condição de se deslocar até aqui (Praia de Iracema) e nós estamos proporcionando que os moradores dos bairros adjacentes possam ter a condição de conhecer as grandes atrações e aqueles que se destacam aqui na nossa Capital", ressaltou.

Além da descentralização dos bairros, a secretária do Turismo Denise Carrá afirmou que a aposta em vários nomes de artistas da Cidade veio na intenção de "traduzir o que é Fortaleza".

"Dar palco para essas pessoas que estão aqui no nosso dia a dia, valorizando a nossa identidade cultural, é um presente para a gente. Fortaleza ganha, a população ganha e o turista ganha também por conhecer esses nomes", celebrou.

As atrações e a programação foram divulgadas pelo prefeito e pela secretária em coletiva de imprensa realizada no fim da tarde desta segunda (20).

Conforme informações do anúncio, a estrutura, as ativações e as atrações do Réveillon serão viabilizadas por patrocinadores.

Confira a lista completa de atrações: