Djavan celebra 50 anos de carreira em nova turnê nacional

Fortaleza recebe o show no dia 30 de maio de 2026.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Djavan está de volta aos palcos com uma turnê que marca seus 50 anos de trajetória musical. O projeto, batizado de “Djavanear 50 anos – Só Sucessos”, reúne apresentações em diversas capitais brasileiras e já movimenta fãs em busca de informações sobre datas e ingressos.

A abertura da agenda será em São Paulo, em 9 de maio de 2026, seguida de Salvador no dia 23. Logo depois, o cantor chega ao Nordeste para o aguardado show em Fortaleza, marcado para 30 de maio.

Em junho, o artista segue para Curitiba (13/6) e Brasília (27/6). Já Belo Horizonte recebe a turnê em 18 de julho. No Rio de Janeiro, Djavan fará duas apresentações, nos dias 1º e 2 de agosto. O mês termina com o show em Florianópolis, em 29 de agosto. As últimas datas acontecem no Norte e Nordeste: Belém (24/10) e Recife (31/10).

Os ingressos serão divididos em cinco setores, com valores a partir de R$ 210 (Cadeira N3 no primeiro lote). A Pista Premium sai por R$ 585, enquanto a Cadeira N1 e o Camarote custam R$ 690 cada. O pacote VIP, que inclui entrada antecipada, acesso à passagem de som e itens exclusivos, será vendido por R$ 1.065.

A pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil ocorre entre 1º e 2 de dezembro, pelo site da Ticketmaster. A venda geral abre no dia 3 de dezembro, às 11h, na mesma plataforma.

