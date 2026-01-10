Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Revista americana tira Wagner Moura de apostas para Melhor Ator no Oscar 2026

No entanto, brasileiro segue com favorito na categoria Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:19)
Verso
Wagner Moura em filme O Agente Secreto.
Legenda: Na lista da Variety, Wagner Moura aparece em 6º lugar.
Foto: Divulgação / Vitrine Filmes

A última previsão da revista norte-americana Variety para o Oscar 2026, divulgada neste sábado (10), deixou o ator brasileiro Wagner Moura de fora dos possíveis nomes que concorrerão à categoria de Melhor Ator na premiação. 

Anteriormente, a revista chegou a apontar o ator como o favorito na categoria, após Wagner Moura vencer Melhor Ator no Festival de Cannes, em maio de 2025, com o longa "O Agente Secreto". 

Veja também

teaser image
Verso

Wagner Moura, com 'O Agente Secreto', fica fora de lista do The Actor Awards

teaser image
Verso

Wagner Moura ironiza categoria de 'Melhor Filme Internacional' no Critics Choice Awards

teaser image
Zoeira

Wagner Moura fala de política e carreira em talk show dos EUA

Atualmente, os atores favoritos a concorrer na categoria de Melhor Ator no Oscar 2026, segundo a Variety, são: 

  • Ethan Hawke, em 1º lugar por Blue Moon;
  • Leonardo DiCaprio, em 2º lugar por Uma Batalha Após A Outra;
  • Timothée Chalamet, em 3º lugar por Marty Supreme;
  • Michael B. Jordan, em 4º lugar por Pecadores;
  • Jesse Plemons, em 5º lugar por Bugonia.

Wagner Moura aparece logo em seguida, em 6º lugar. No entanto, a categoria de Melhor Ator no Oscar apresenta apenas cinco vagas. 

De acordo com a Variety, a lista é formada a partir da "repercussão e nos acontecimentos da premiação e não representa preferências pessoais por nenhum candidato específico".

Por outro lado, sites como Gold Derby e Next Best Picture, que compilam as previsões e chances de indicação, mostram Wagner em 4º lugar entre os atores com maior probabilidade de serem indicados ao Oscar 2026.

Wagner Moura é o favorito no Globo de Ouro 2026

Apesar da falta do nome do ator brasileiro para o Oscar 2026, as revistas Variety e Vanity Fair destacaram Wagner Moura como provável vencedor da categoria de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro. 

O ator é o primeiro homem do Brasil indicado ao prêmio de melhor ator em drama na história da premiação.

No Globo de Ouro 2026, que ocorre neste domingo (11), o filme "O Agente Secreto" também disputa as categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Filme de Drama.

Em 2025, Fernanda Torres fez história ao se tornar a primeira brasileira a levar a estatueta de Melhor Atriz em Filme de Drama por "Ainda Estou Aqui" no Globo de Ouro. Em 1999, a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, foi a primeira brasileira a ser indicada na categoria, com o filme "Central no Brasil".

"O Agente Secreto" na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2026

A Variety garante, ainda, a indicação de "O Agente Secreto" em Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. A vitória, no entanto, deve ser do longa norueguês "Valor Sentimental", informa a revista.

No último domingo (4), o longa brasileiro venceu a 31ª edição do Critics Choice Awards.

Wagner Moura em filme O Agente Secreto.
Verso

Revista americana tira Wagner Moura de apostas para Melhor Ator no Oscar 2026

No entanto, brasileiro segue com favorito na categoria Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Redação
Há 1 hora
O artista Zé Tarcísio está sentado em um banco de madeira no centro de uma galeria de arte. Ao fundo, três quadros abstratos estão pendurados em uma parede branca iluminada.
Verso

Onde apreciar obras do artista cearense Zé Tarcísio em Fortaleza

Trabalhos dos 65 anos de trajetória artística de Zé Tarcísio podem ser vistos pelo público em museus e espaços culturais da capital cearense.

João Gabriel Tréz
10 de Janeiro de 2026
Milton Hatoum, homem pardo de cabelos brancos, sentado em uma cadeira de escritorio. Cenário de fundo mostra livros.
Verso

'Dança de enganos', de Milton Hatoum, encerra trilogia com as marcas da Ditadura Militar

Saga iniciou em 2017 com "A Noite da Espera", passa por "Pontos de Fuga" (2019), e concluiu em 2025.

Aila Sampaio*
10 de Janeiro de 2026
Na imagem, um quarto de casal com decoração clean e vista para o mar. A cama está arrumada com um edredom branco texturizado, travesseiros coordenados e uma cesta de palha com toalhas brancas enroladas e um pequeno vaso de planta. Ao fundo, uma porta de vidro com rede de proteção dá acesso a uma varanda, revelando prédios litorâneos e o azul do oceano sob um céu claro. A iluminação é suave, com um detalhe de fita LED embutida na cabeceira branca e cortinas translúcidas em tom de fendi.
Ana Karenyna

Morar bem não é morar perfeito

A casa como ponto de partida da transformação que a gente busca nesse novo ano.

Ana Karenyna
10 de Janeiro de 2026
Uma imagem em close-up mostra uma superfície rochosa escura e texturizada, iluminada por uma luz intensa cor de turquesa que emana de dentro das fendas. No centro, há um cartão branco retangular estilo paleta de cores com a palavra
Elaine Quinderé

Nem neutra, nem etérea: a força da Transformative Teal em 2026

WGSN & Coloro apostam em uma cor que concorre com a leveza da Cloud Dancer e redefine o futuro

Elaine Quinderé
09 de Janeiro de 2026
Obra em homenagem à Telma Saraiva incendiada.
Verso

Arte em homenagem à fotógrafa Telma Saraiva é algo de vandalismo no Crato

Obra foi incendiada cinco dias após ser instalada no Museu da Fotografia do Cariri.

Renato Bezerra
09 de Janeiro de 2026
Atriz roubou a cena em 'O Agente Secreto' no papel de dona Sebastiana.
Verso

Destaque em 'O Agente Secreto', atriz Tânia Maria fará participação em filme de diretor cearense

Novo projeto de Allan Deberton, 'A Adoção' será filmado em Fortaleza e também contará com a atriz Hermila Guedes no elenco.

Ana Beatriz Caldas
09 de Janeiro de 2026
Cenas do filme O Agente Secreto e de Apocalipse nos Trópicos, presentes na pré-lista do BAFTA 2026.
Verso

'O Agente Secreto' entra em pré-lista do Bafta 2026, o Oscar britânico

Além dele, a produção brasileira "Apocalipse nos Trópicos" também está na longlist.

Redação
09 de Janeiro de 2026
O artista visual cearense Zé Tarcísio posa ao lado de uma de suas obras, vestindo uma camisa preta e óculos redondos sob seus cabelos grisalhos e cacheados. A tela ao fundo apresenta uma composição abstrata vibrante com predominância de tons de vermelho, preto e azul, criando um contraste intenso com o fundo branco da parede.
Verso

Artista visual cearense Zé Tarcísio morre aos 84 anos

Natural de Fortaleza, artista se destacou pelo trabalho de pintura e celebrava 65 anos de carreira com exposição atualmente em cartaz na Caixa Cultural.

João Gabriel Tréz e Ana Beatriz Caldas
09 de Janeiro de 2026
Apresentação da rapper Duquesa em julho de 2025 lotou o Estoril.
Verso

Festival Bora, substituto do ‘Férias na PI’, não será realizado em janeiro; entenda

Lançado em julho de 2025 como uma versão expandida e descentralizada do Férias na PI, evento foi anunciado como semestral, mas teve a edição de janeiro adiada.

Ana Beatriz Caldas
09 de Janeiro de 2026
Beto Guedes, Rosa Passos e Caetano Brasil se apresentam no festival.
Verso

Festival Jazz & Blues terá shows de Rosa Passos, Beto Guedes e mais; veja programação

Evento ocorre durante o Carnaval, de 14 a 17 de fevereiro.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Imagem de divulgação dos livros O Tribunal dos Mortos e O Sol e a Estrela.
Verso

Série com Nico di Angelo traz novas aventuras no universo de Percy Jackson

Livro 'O Tribunal dos Mortos' chegou às livrarias no último mês, sendo a tão esperada sequência de 'O Sol e a Estrela'.

Beatriz Rabelo
08 de Janeiro de 2026
O troféu dourado do Golden Globes aparece em destaque, exibindo o globo terrestre envolto por uma fita de película cinematográfica sobre uma base metálica. O fundo é composto por uma parede preta com os logotipos da premiação e da Dick Clark Productions aplicados em cor dourada.
Verso

O que é o Globo de Ouro e por que a indicação brasileira importa?

Prêmio existe desde 1944, teve perfil recentemente renovado e firmou-se relevante holofote até o Oscar.

João Gabriel Tréz
08 de Janeiro de 2026
Na imagem, cinco pessoas — três mulheres e dois homens — estão posicionadas em pé em um palco ou estúdio escuro, olhando fixamente para a frente com expressões sérias e solenes. Eles estão dispostos em uma formação levemente triangular sob uma luz de foco vinda de cima. À esquerda, um homem veste uma regata bege; no centro, uma mulher com cabelos cacheados usa uma blusa cinza; à direita, uma mulher com cabelos curtos e tatuagens nos braços veste um macacão cinza. Ao fundo, os outros dois integrantes completam o grupo. O chão possui marcações com fitas zebradas amarelas e pretas.
Verso

Fortaleza tem programação teatral aquecida nas férias; conheça espetáculos

Apresentações acontecem em alguns dos principais equipamentos da cidade, muitos de forma gratuita ou a preço acessível.

Diego Barbosa
08 de Janeiro de 2026
Folia carnavalesca começa neste fim de semana.
Verso

Pré-Carnaval começa a animar Fortaleza neste fim de semana; veja roteiro de festas

Atrações gratuitas e pagas celebram a chegada da folia com animação e foco em diversos ritmos, do samba ao funk.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem do Wagner Moura, de O Agente Secreto, para matéria sobre lista de indicados do The Actor Awards.
Verso

Wagner Moura, com 'O Agente Secreto', fica fora de lista do The Actor Awards

Premiação é um dos indicadores para o Oscar.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Mulher segurando um livro sob meia luz.
Verso

Quer ler mais em 2026? Confira dicas para desenvolver o hábito da leitura

Entre as dicas estão clubes de leitura, escolhas alinhadas ao interesse pessoal e não se comparar com outros leitores.

Nathália Paula Braga*
07 de Janeiro de 2026
Na imagem, dois atores em cena no palco, recriando a icônica pose do filme Titanic. À frente, uma mulher com uma peruca volumosa de fios vermelhos intensos e um vestido azul escuro, com os braços abertos e uma expressão de empolgação. Atrás dela, um homem com peruca loira e casaco marrom a segura pela cintura, também com a boca aberta em um semblante alegre ou de canto. O fundo é composto por cortinas em tons de azul e iluminação cênica focada nos personagens.
Verso

Temporada Cearense de Comédias exibe sete peças de teatro para você rir em Fortaleza

Exibições no Teatro da Praia celebram 20 anos de projeto de valorização do teatro cearense.

Diego Barbosa
07 de Janeiro de 2026
Brigitte Bardot e o marido Bernard d'Ormale.
Verso

Viúvo revela causa da morte de Brigitte Bardot

Bernard d'Ormale relatou que a atriz apresentava expressão serena no momento da despedida.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma fotografia colorida de um casal de idosos, Edilton e Francisca, caminhando radiantes pelo corredor central de uma igreja após a cerimônia de casamento. A noiva, à esquerda, usa um vestido branco com detalhes em renda, véu e segura um buquê de flores brancas. O noivo, à direita, veste um terno cinza claro com colete e gravata prateada, usa óculos de armação escura e sorri com os braços levemente abertos. Eles caminham sobre um tapete vermelho enquanto convidados, posicionados em ambos os lados, sorriem e seguram sacolas de papel pardo (provavelmente contendo pétalas ou lembranças). Pétalas de rosas vermelhas são vistas caindo no ar ao redor do casal. O interior da igreja possui teto de madeira clara, iluminação embutida e paredes com detalhes vazados.
Diego Barbosa

Idosos realizam sonho de casar na igreja após 50 anos de união no civil

Seu Edilton e dona Francisca conheceram-se na escola e nunca mais se largaram.

Diego Barbosa
06 de Janeiro de 2026