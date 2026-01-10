Revista americana tira Wagner Moura de apostas para Melhor Ator no Oscar 2026

A última previsão da revista norte-americana Variety para o Oscar 2026, divulgada neste sábado (10), deixou o ator brasileiro Wagner Moura de fora dos possíveis nomes que concorrerão à categoria de Melhor Ator na premiação.

Anteriormente, a revista chegou a apontar o ator como o favorito na categoria, após Wagner Moura vencer Melhor Ator no Festival de Cannes, em maio de 2025, com o longa "O Agente Secreto".

Veja também Verso Wagner Moura, com 'O Agente Secreto', fica fora de lista do The Actor Awards Verso Wagner Moura ironiza categoria de 'Melhor Filme Internacional' no Critics Choice Awards Zoeira Wagner Moura fala de política e carreira em talk show dos EUA

Atualmente, os atores favoritos a concorrer na categoria de Melhor Ator no Oscar 2026, segundo a Variety, são:

Ethan Hawke, em 1º lugar por Blue Moon;

Leonardo DiCaprio, em 2º lugar por Uma Batalha Após A Outra;

Timothée Chalamet, em 3º lugar por Marty Supreme;

Michael B. Jordan, em 4º lugar por Pecadores;

Jesse Plemons, em 5º lugar por Bugonia.

Wagner Moura aparece logo em seguida, em 6º lugar. No entanto, a categoria de Melhor Ator no Oscar apresenta apenas cinco vagas.

De acordo com a Variety, a lista é formada a partir da "repercussão e nos acontecimentos da premiação e não representa preferências pessoais por nenhum candidato específico".

Por outro lado, sites como Gold Derby e Next Best Picture, que compilam as previsões e chances de indicação, mostram Wagner em 4º lugar entre os atores com maior probabilidade de serem indicados ao Oscar 2026.

Wagner Moura é o favorito no Globo de Ouro 2026

Apesar da falta do nome do ator brasileiro para o Oscar 2026, as revistas Variety e Vanity Fair destacaram Wagner Moura como provável vencedor da categoria de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro.

O ator é o primeiro homem do Brasil indicado ao prêmio de melhor ator em drama na história da premiação.

No Globo de Ouro 2026, que ocorre neste domingo (11), o filme "O Agente Secreto" também disputa as categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Filme de Drama.

Em 2025, Fernanda Torres fez história ao se tornar a primeira brasileira a levar a estatueta de Melhor Atriz em Filme de Drama por "Ainda Estou Aqui" no Globo de Ouro. Em 1999, a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, foi a primeira brasileira a ser indicada na categoria, com o filme "Central no Brasil".

"O Agente Secreto" na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2026

A Variety garante, ainda, a indicação de "O Agente Secreto" em Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. A vitória, no entanto, deve ser do longa norueguês "Valor Sentimental", informa a revista.

No último domingo (4), o longa brasileiro venceu a 31ª edição do Critics Choice Awards.