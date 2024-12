Indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro vem 25 anos após Fernanda Montenegro

A indicação de Fernanda Torres por "Ainda Estou Aqui" na categoria de melhor atriz no Globo de Ouro 2025 tem um peso artístico e familiar. Esta foi a mesma categoria que Fernanda Montenegro, mãe de Torres, concorreu em 1999 por "Central no Brasil". Ambos os filmes são dirigidos por Walter Salles.

O anúncio aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), em uma transmissão ao vivo feito pela premiação. Torres concorre com outras cinco atrizes de alto calibre, como Angelina Jolie, Tilda Swinton e Nicole Kidman. A 82ª edição do Globo de Ouro ocorre no dia 5 de janeiro de 2025, em Los Angeles.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Torres celebrou a indicação e relembrou a história de 25 anos da família. "É inacreditável! E Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe... realmente, a vida presta", afirmou.

Veja também Verso Fernanda Torres concorre a melhor atriz no Globo de Ouro por 'Ainda Estou Aqui' Verso Fernanda Torres ganha 2º lugar em prêmio internacional por atuação em 'Ainda Estou Aqui'

Independentemente do resultado, essa é uma grande marca para o cinema nacional. Mãe e filha são as únicas atrizes brasileiras indicadas no que é conhecido como "termômetro para o Oscar". Ao contrário da maior premiação do cinema, o Globo de Ouro divide a categoria de Melhor Atriz entre os filmes de drama e comédia ou musical.

Durante 2024, "Ainda Estou Aqui" se transformou na maior aposta da indústria cinematográfica brasileira nas premiações internacionais. O filme carrega diversos elogios da imprensa americana, junto de reconhecimentos importantes. Um deles foi a conquista do prêmio de Melhor Roteiro no 81º Festival de Veneza, em setembro. Além disso, Fernanda já conquistou outras premiações, como uma homenagem do Critics Choice Awards e o 2º lugar no prêmio de melhor atuação da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

1999 x 2024

Enquanto concorria por "Central do Brasil", Fernanda Montenegro protagonizou um dos momentos mais polêmicos para o cinema brasileiro. A atriz chegou a ser indicada como Melhor Atriz ao Oscar daquele ano, foi até Los Angeles para a cerimônia, mas perdeu. A vencedora foi Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado".

Em outubro, a atriz de 95 anos comentou sobre o episódio como parte do especial "Tributo", produzido em homenagem a ela pela TV Globo.

“Jamais pensei que iria levar esse negócio. Mesmo que não pegue a estatueta, aquilo já bota você no noticiário. Eu assisti como se estivesse em uma fantasia. Sabia que não ia levar nada, mas estive lá. Eu sou obediente, às vezes”, brincou.

Para os fãs das Fernandas, a expectativa é de que a história se repita com uma possível indicação de Fernanda Torres ao Oscar 2025.