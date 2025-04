Empresário dono de rádio é assassinado a tiros ao sair de padaria em Fortaleza

Um empresário de 47 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. A reportagem apurou que a vítima é Vinícius Cunha Batista, dono de uma rádio no Interior do Ceará.

Vinícius saía de uma padaria quando foi abordado por criminosos. Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos cinco disparos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele morreu na rua, ao lado do caminhonete que ele dirigia.

Até a publicação desta matéria, não há informações sobre o que teria motivado o crime e quem são os suspeitos. A vítima não tinha antecedentes criminais.

Nas redes sociais, amigos de Vinícius tinham o parabenizado nas últimas horas pelo aniversário dele.

INVESTIGAÇÃO

Um vídeo que circula nas redes mostra o corpo da vítima ao lado do carro dele, uma caminhonete na cor branca.

Legenda: O corpo da vítima estava ao lado do carro dela Foto: Reprodução

O crime aconteceu na Rua Professor Juca Fontenelle. No local foram encontradas munições calibre 380.

A SSPDS informa que as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e realizaram diligências no local.

"O DHPP está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar os fatos acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", disse a Pasta.

LUTO

Vinícius deixa esposa e duas filhas adolescentes. Nas redes sociais, o Sistema Uirapuru de Comunicação publicou nota de luto dizendo que a rádio ficará fora do ar a partir desta quarta-feira e por tempo indeterminado.

