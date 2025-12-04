Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

'Quadrilha do Rolex': suspeito de roubar relógios de luxo é preso no Eusébio

O relógio foi tomado na Avenida Dom Luís e ainda não foi recuperado.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
viaturas da policia civil do ceara em ocorrência.
Legenda: As buscas seguem em andamento.
Foto: Divulgação/SSPDS

Um homem foi preso no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sob suspeita de integrar a 'Quadrilha do Rolex', grupo interestadual especializado em roubos de relógios de alto valor. A reportagem apurou que o homem é Werbete Gomes de Lima, de 31 anos e contra ele havia mandado de prisão em aberto.

O flagrante aconteceu poucos dias após um relógio da marca 'Rolex', avaliado em cerca de R$ 90 mil ser tomado de um empresário, na Avenida Dom Luís, em Fortaleza. O proprietário do item luxuoso foi vítima de roubo à mão armada, em plena 'luz do dia'.

Com Werbete foi apreendido uma camisa que, conforme a Polícia Civil, foi usada no dia do crime, capacetes e uma motocicleta com placa clonada e com registro de roubo. Diligências seguem em andamento para prender os demais envolvidos na quadrilha. "O veículo era utilizado pela quadrilha para dificultar a identificação e a ação das autoridades policiais", disse a Polícia.

"A investigação aponta que o crime foi praticado por quadrilha interestadual de São Paulo, especializada no roubo de relógios de alto valor, com apoio de comparsas locais".

Até a publicação desta matéria, o relógio não tinha sido recuperado.

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) também investiga e busca duas mulheres que se disfarçavam como praticantes de beach tennis e invadiram o edifício Titan, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza para levar relógios 'Rolex'. 

AÇÃO POLICIAL

De acordo com a polícia Civil, a ação policial "foi conduzida por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com o apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip) do Departamento de Investigações sobre Crimes Patrimoniais (Depatri). A captura ocorreu no município do Eusébio, área pertencente à Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13)".

O assalto aconteceu no último dia 29 de novembro. Após o registro do Boletim de Ocorrência, a DRF ficou a cargo do caso e identificou um dos suspeitos.

Contra Werbete já havia mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Agora, o suspeito pode responder a um processo pelos crimes de roubo qualificado, receptação, dano qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência, desacato e desobediência. 

"As equipes seguem em trabalho integrado para aprofundar as investigações sobre a atuação da quadrilha no Ceará e em outros estados", conforme as autoridades.

