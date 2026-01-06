Filhote de Rottweiler é levado durante furto a casa na Grande Fortaleza

Uma moradora teve a casa furtada no bairro Palestina, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza, nessa segunda-feira (5). Durante o ocorrido, o cachorro dela, de três meses, foi levado pelos suspeitos.

Além do pet, ela afirma que foram furtados um ar-condicionado, um notebook, cosméticos e eletrodomésticos.

A mulher conta que o crime aconteceu durante o período da manhã e que não houve danos durante a invasão. "Eles conseguiram abrir o portão e entrar normal, como se tivessem a chave. Não precisaram arrombar", relatou ao Diário do Nordeste.

A moradora estava fora de casa, trabalhando, quando houve a invasão. Ao final da tarde, quando retornou à residência, reparou que "a porta estava encostada" e logo percebeu do que se tratava.

Zion, um filhote de Rottweiler, tem três meses de idade e foi a maior perda da vítima. "Desde ontem eu choro, não consigo parar de chorar. Não sei o que estão fazendo com meu cachorro", disse com preocupação.

A vítima explicou que esse não é o primeiro registro de um crime desse porte na região. "Ultimamente, está acontecendo bastante", afirmou. Ela chegou a registrar um Boletim de Ocorrência e está no aguardo de novas informações quanto ao caso.

O Diário do Nordeste contatou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para pedir detalhes sobre o ocorrido. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.