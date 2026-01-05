Diário do Nordeste
Polícia Civil investiga atuação de quadrilhas de roubos de joias e relógios de luxo em Fortaleza

O último caso foi registrado no bairro Guararapes. Dois homens foram presos.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
Dupla de suspeitos e arma apreendida em operação policial, com fundo de banner da Polícia Civil do estado do Ceará.
Legenda: Dupla foi capturada na terça-feira (23).
Foto: Divulgação/PCCE.

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), investiga a atuação de grupos criminosos especializados em roubo de relógios de luxo e joias. Entre novembro e dezembro, cinco prisões por roubos de itens de luxo foram efetuadas em um intervalo de cerca de 20 dias no Estado.

A ação mais recente resultou na captura de dois homens identificados como Raimundo Ronaldo Germano e Breno Vieira Silva. A dupla foi presa por supostamente integrar um grupo especializado em roubos de relógios de luxo.

As prisões aconteceram após um assalto que ocorreu 'à luz do dia' em um estacionamento de supermercado no bairro Guararapes, área nobre de Fortaleza. Os dois suspeitos foram autuados por roubo qualificado, receptação e associação criminosa, na última terça-feira (23). 

As autoridades foram acionadas e identificaram no roubo à mão armada o mesmo 'modus operandi' de um grupo que já estava sendo investigado pelo Departamento de Combate aos Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Dois dias depois, um dos criminosos foi localizado e preso em flagrante no bairro Papicu, em Fortaleza, e o outro em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

Raimundo Ronaldo Germano, de 54 anos, foi preso com uma arma falsa e uma motocicleta - que teria sido utilizada na fuga após o assalto no estacionamento - . Contra ele foram cumpridos dois mandados de prisão por crimes de roubo, que juntos somam 22 anos de prisão. 

Imagem de uma motocicleta vermelha estacionada ao lado de uma parede e, ao lado, uma arma de fogo de pistola preta, colocada sobre uma superfície de tecido listrado. A foto pode indicar um contexto de segurança ou uso de armas.
Legenda: Três veículos e simulacro de arma de fogo foram apreendidos.
Foto: Divulgação/PCCE.

Já Breno Vieira Silva, de 29 anos, foi preso em seguida com outros dois veículos, capacetes e dois aparelhos celulares. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS): "As diligências continuam com o objetivo de localizar e identificar os demais integrantes do grupo criminoso".

COMO A AÇÃO ACONTECEU

Conforme documentos a que a reportagem teve acesso, no dia 21 de dezembro, em um estacionamento de supermercado, a vítima foi abordada pelos criminosos, que levaram aliança e cordão de ouro. 

A Polícia Civil analisou imagens das câmeras de segurança e identificou a utilização de uma motocicleta no crime. No endereço da locatária da motocicleta estava Raimundo. 

Com ele foi apreendido um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular roubado: "também foi verificada a existência de mandados de prisão em aberto contra Raimundo e indícios de sua participação em outro roubo ocorrido em 24/10/2025, com o mesmo modus operandi. Em poder do autuado Breno também foi encontrado celular objeto de roubo anterior".

Ambos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. 

O juiz entendeu que os autuados agiram "em concurso de agentes, com divisão de tarefas previamente ajustada, utilizando-se de motocicleta e veículo de apoio para assegurar tanto a execução quanto a fuga, o que denota planejamento e organização criminosa".

Breno já tinha passagens por roubo, além de receptação, o que para a Justiça demonstra "histórico criminal relevante e indicativo de envolvimento reiterado em delitos patrimoniais. Tal circunstância evidencia risco concreto de reiteração e reforça a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública".

Em relação a Raimundo Ronaldo Germano de Souza, ele é múltiplo denunciado em ações penais por roubo majorado, associação criminosa e uso de documento falso, "com condenações pretéritas, execuções penais em curso e mandado de prisão em aberto. Esse histórico demonstra envolvimento reiterado em práticas delitivas graves, especialmente crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, evidenciando propensão à reincidência e a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública".

'Quadrilha do Rolex'

No Ceará, outras três pessoas também foram presas por crimes semelhantes. No início de dezembro, um integrante da 'Quadrilha do Rolex' - grupo interestadual especializado em roubos de relógios de alto valor - foi preso no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

Identificado como Werbete Gomes de Lima, de 31 anos, o homem foi preso em flagrante dias após um relógio da marca 'Rolex', avaliado em cerca de R$ 90 mil, ser tomado de um empresário, na Avenida Dom Luís, em Fortaleza. 

Segundo a Polícia Civil, uma camisa usada no dia do crime, capacetes e uma motocicleta com placa clonada e com registro de roubo, foram apreendidos com o suspeito. Contra Werbete já havia mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Agora, o suspeito pode responder a um processo pelos crimes de roubo qualificado, receptação, dano qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência, desacato e desobediência. 

'Parceiros das ladras do beach tennis'

Dias depois da prisão de Werbete, dois homens foram capturados por ajudar as 'ladras do beach tennis', que furtavam joias na Beira-Mar. De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os homens davam apoio logístico ao grupo criminoso e foram autuados por receptação qualificada e associação criminosa. 

Os suspeitos identificados como Francisco Elielson Santos Medeiros e Elisson Souza da Silva foram capturados no bairro Conjunto Esperança, no dia 5 de dezembro. 

Imagem mostrando uma comparação lado a lado de duas pessoas, um homem mais acima com pele escura e cabelo curto, veste camisa vermelha, e outro homem com pele clara, barba e cabelo escuro, usando uma camisa cinza.
Legenda: Os suspeitos continuam presos.
Foto: Reprodução.

"Os homens também são investigados por integrar um grupo criminoso interestadual especializado em furtos a residências de luxo"
PCCE

O Diário do Nordeste apurou que os suspeitos deixaram as 'ladras' em uma rua no bairro Varjota no mesmo automóvel apreendido com um deles. Dessa rua, as duas mulheres pegaram um veículo por aplicativo até o local do crime.

O furto aconteceu no final do mês de novembro e o grupo levou pelo menos cinco Rolex e outras joias no edifício residencial Titan, na Beira-Mar. O material foi avaliado em, pelo menos, R$ 1,2 milhão.

Câmeras de segurança capturaram as 'ladras' entrando no condomínio vestidas com roupas esportivas. O porteiro do edifício trabalhava no local há 15 anos e foi demitido por justa causa após permitir a entrada das suspeitas.

A Polícia destacou que as prisões dos suspeitos "foram realizadas com o apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip) do Departamento de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (Depatri)". 

As 'ladras do beach tennis' ainda não foram capturadas e a reportagem apurou que elas não estão mais no Ceará.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues. 

