Motorista de aplicativo é atacado por criminosos no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE)

Um homem de cerca de 40 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi atacado a facadas por criminosos na manhã deste sábado (27), no bairro Canindezinho, em Fortaleza.

A vítima foi socorrida para uma unidade médica. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) trata a ocorrência como lesão corporal, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A reportagem apurou com fontes da Polícia Militar que o homem entrou na comunidade e foi abordado por criminosos. Após ser rendido foi amarrado e esfaqueado.

Após o ataque, os suspeitos fugiram levando o carro da vítima, um Fiat Mobi. Patrulhas da PM fizeram buscas na região e localizaram o veículo abandonado.

Veja também Segurança Homem morre após ser atingido por árvore em Meruoca (CE) Segurança Dupla que agrediu homem na Beira-Mar de Fortaleza por pedir respeito à faixa de pedestre é capturada

Em nota, a SSPDS informou que “equipes de policiais militares, em diligências pelo bairro, localizaram um homem com lesões decorrentes de objeto perfurocortante em um veículo”.

“A 13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital é a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso”, complementa a secretaria.