Criminosos furtam objetos da sede da Associação dos Delegados da PCCE pela 9ª vez em 2026

A sede da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará (Adepol-Ceará), localizada ao lado de um prédio onde funcionam setores administrativos da Polícia Civil do Ceará (PCCE), sofreu um novo ataque nesta terça-feira (3). Desta vez, criminosos levaram fios de cobre das máquinas da Associação.

De acordo com o presidente da Adepol-CE, delegado Jaime de Paula Pessoa, esta é a nona ofensiva contra a Associação em menos de três meses: "A Polícia tira as grades das delegacias porque não tem mais xadrez, e aqui eu tive que botar grades".

Não há ainda um valor exato do prejuízo nos últimos meses. No entanto, Jaime de Paula destaca que, pelo menos, R$ 30 mil foram gastos para repor os materiais furtados (dentre eles barras de ferro da fachada do prédio) e colocar grades e novas portas no prédio.

"É lastimável a situação do Centro da Cidade. E essa é uma reclamação entre todos os comerciantes. Um furto desse traz diversos outros problemas. Se nós aqui, anexo a um prédio da Polícia não temos segurança, imagine o tremendo abandono que está a região", pontuou o delegado.

Legenda: Grades foram colocadas na sede da Adepol-CE. Foto: Arquivo Pessoal.

"Veja só, agora eu estou contratando uma empresa de segurança privada devido à situação de total insegurança na Associação" Presidente da Adepol-CE.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) acerca do mais recente ataque e aguarda resposta.

No início deste ano, quando o Diário do Nordeste noticiou sobre o aumento de furtos na área onde o bairro Centro está localizada, a Pasta respondeu que "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) mantém policiamento ostensivo contínuo no bairro Centro, em Fortaleza. O trabalho é realizado por meio de equipes a pé, motopatrulhamento, viaturas, ciclopatrulhamento e policiamento fixo em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir crimes, preservar a ordem pública e garantir a segurança de comerciantes, trabalhadores e transeuntes da região".

FURTO DE FIOS DE COBRE

Na manhã desta terça-feira (3), quando colaboradores da Adepol tentaram ligar os ar-condicionados, os aparelhos não funcionaram. Ao verificarem a causa foi constatado que foram furtados materiais de cobre das instalações internas dos condensadores dos equipamentos.

O primeiro ataque neste ano de 2026 foi no dia 22 de janeiro.

Jaime de Paula afirma que o negócio envolvendo compra e venda de fios de cobre furtados se tornou evidentemente lucrativo nos últimos anos.

"Pagam de R$ 20 a R$ 30 pelo metro. Para o receptador é um bom negócio, porque ele fica respondendo a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)", disse o delegado.

Nos últimos meses, grandes apreensões de fios de cobre furtados têm sido realizadas pelas autoridades. A reportagem apurou que só neste ano foram apreendidas cerca de 15 toneladas.

Uma das apreensões mais recentes e significativas foi no dia 6 de fevereiro, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Na ocasião, mais de 11 toneladas de fios de cobre foram recolhidas e cinco suspeitos capturados pelo crime de receptação.

Já neste ano, o Diário do Nordeste também noticiou que uma quadrilha interestadual estaria por trás de uma série de roubos e furtos de toneladas de fios de cobre no Ceará. O principal destino do material seria a região Sudeste, sendo a maioria enviado para os estados de São Paulo e Minas Gerais.

TRIO CAPTURADO

Nos primeiros dias deste ano, a Adepol já havia denunciado que 48 peças foram levadas do local, dentre elas até mesmo barras de ferro da fachada e canaletas. Em resposta ao ataque, a Polícia Civil capturou dois adultos e um adolescente suspeitos pelo ato.

Foto: Reprodução.

"Logo após tomar conhecimento do fato, equipes da 24ª Delegacia de Polícia Civil da Capital iniciaram diligências para apurar o caso. Conforme as investigações, indivíduos teriam furtado canaletas de um estabelecimento. De posse das imagens que registraram a ação criminosa, os policiais civis conseguiram identificar e capturar os envolvidos. Entre os alvos estão um homem, de 40 anos, com antecedentes criminais por furto; outro, de 49 anos, com três passagens por receptação, apontado ainda como proprietário de uma sucata utilizada para a comercialização dos produtos furtados; além do adolescente, de 17 anos. Todos foram conduzidos à unidade policial da área", disse a PCCE.

Confira a nota da SSPDS na íntegra (divulgada no início deste ano):

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) mantém policiamento ostensivo contínuo no bairro Centro, em Fortaleza. O trabalho é realizado por meio de equipes a pé, motopatrulhamento, viaturas, ciclopatrulhamento e policiamento fixo em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir crimes, preservar a ordem pública e garantir a segurança de comerciantes, trabalhadores e transeuntes da região.

Como resultado da intensificação do policiamento ostensivo, a Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza, onde está localizado o bairro Centro, registrou uma redução de 9% nos crimes de roubo em 2025. Na comparação entre os anos de 2025 e 2024, houve 148 ocorrências a menos. Em 2025, foram registrados 1.503 procedimentos por roubo, enquanto, em 2024, o número chegou a 1.651 registros. Os dados estão disponíveis no Painel Dinâmico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A SSPDS destaca que a PMCE atua de forma preventiva e repressiva, realizando abordagens, rondas e intervenções diárias que resultam, inclusive, na captura de suspeitos. As ações contam com o apoio de ferramentas como o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid). Um exemplo foi uma prisão ocorrida em novembro de 2025, quando equipes policiais realizavam patrulhamento na região e foram acionadas pela Ciops/SSPDS para atender a uma ocorrência de furto de fios elétricos. Os agentes se deslocaram até o local indicado, onde abordaram dois indivíduos, ambos de 26 anos. A dupla tentou fugir, mas foi alcançada com o auxílio do ciclopatrulhamento.