Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Criminosos furtam objetos da sede da Associação dos Delegados da PCCE pela 9ª vez em 2026

A fachada do prédio voltou a ter grades devido à insegurança.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
adepol fachada.
Legenda: A sede da Associação fica do lado de um prédio da PCCE.
Foto: Reprodução/Adepol.

A sede da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará (Adepol-Ceará), localizada ao lado de um prédio onde funcionam setores administrativos da Polícia Civil do Ceará (PCCE), sofreu um novo ataque nesta terça-feira (3). Desta vez, criminosos levaram fios de cobre das máquinas da Associação.

De acordo com o presidente da Adepol-CE, delegado Jaime de Paula Pessoa, esta é a nona ofensiva contra a Associação em menos de três meses: "A Polícia tira as grades das delegacias porque não tem mais xadrez, e aqui eu tive que botar grades".

Não há ainda um valor exato do prejuízo nos últimos meses. No entanto, Jaime de Paula destaca que, pelo menos, R$ 30 mil foram gastos para repor os materiais furtados (dentre eles barras de ferro da fachada do prédio) e colocar grades e novas portas no prédio.

"É lastimável a situação do Centro da Cidade. E essa é uma reclamação entre todos os comerciantes. Um furto desse traz diversos outros problemas. Se nós aqui, anexo a um prédio da Polícia não temos segurança, imagine o tremendo abandono que está a região", pontuou o delegado.

adepol grade fachada, centro, carros.
Legenda: Grades foram colocadas na sede da Adepol-CE.
Foto: Arquivo Pessoal.

"Veja só, agora eu estou contratando uma empresa de segurança privada devido à situação de total insegurança na Associação"
Presidente da Adepol-CE.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) acerca do mais recente ataque e aguarda resposta. 

No início deste ano, quando o Diário do Nordeste noticiou sobre o aumento de furtos na área onde o bairro Centro está localizada, a Pasta respondeu que  "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) mantém policiamento ostensivo contínuo no bairro Centro, em Fortaleza. O trabalho é realizado por meio de equipes a pé, motopatrulhamento, viaturas, ciclopatrulhamento e policiamento fixo em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir crimes, preservar a ordem pública e garantir a segurança de comerciantes, trabalhadores e transeuntes da região".

FURTO DE FIOS DE COBRE

Na manhã desta terça-feira (3), quando colaboradores da Adepol tentaram ligar os ar-condicionados, os aparelhos não funcionaram. Ao verificarem a causa foi constatado que foram furtados materiais de cobre das instalações internas dos condensadores dos equipamentos.

O primeiro ataque neste ano de 2026 foi no dia 22 de janeiro. 

Jaime de Paula afirma que o negócio envolvendo compra e venda de fios de cobre furtados se tornou evidentemente lucrativo nos últimos anos.

"Pagam de R$ 20 a R$ 30 pelo metro. Para o receptador é um bom negócio, porque ele fica respondendo a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)", disse o delegado.

Nos últimos meses, grandes apreensões de fios de cobre furtados têm sido realizadas pelas autoridades. A reportagem apurou que só neste ano foram apreendidas cerca de 15 toneladas. 

Uma das apreensões mais recentes e significativas foi no dia 6 de fevereiro, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Na ocasião, mais de 11 toneladas de fios de cobre foram recolhidas e cinco suspeitos capturados pelo crime de receptação.

Já neste ano, o Diário do Nordeste também noticiou que uma quadrilha interestadual estaria por trás de uma série de roubos e furtos de toneladas de fios de cobre no Ceará. O principal destino do material seria a região Sudeste, sendo a maioria enviado para os estados de São Paulo e Minas Gerais.

TRIO CAPTURADO

Nos primeiros dias deste ano, a Adepol já havia denunciado que 48 peças foram levadas do local, dentre elas até mesmo barras de ferro da fachada e canaletas. Em resposta ao ataque, a Polícia Civil capturou dois adultos e  um adolescente suspeitos pelo ato. 

adepol imagem camera de seguranca homem tirando barra.
Foto: Reprodução.

"Logo após tomar conhecimento do fato, equipes da 24ª Delegacia de Polícia Civil da Capital iniciaram diligências para apurar o caso. Conforme as investigações, indivíduos teriam furtado canaletas de um estabelecimento. De posse das imagens que registraram a ação criminosa, os policiais civis conseguiram identificar e capturar os envolvidos. Entre os alvos estão um homem, de 40 anos, com antecedentes criminais por furto; outro, de 49 anos, com três passagens por receptação, apontado ainda como proprietário de uma sucata utilizada para a comercialização dos produtos furtados; além do adolescente, de 17 anos. Todos foram conduzidos à unidade policial da área", disse a PCCE.

Confira a nota da SSPDS na íntegra (divulgada no início deste ano):

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) mantém policiamento ostensivo contínuo no bairro Centro, em Fortaleza. O trabalho é realizado por meio de equipes a pé, motopatrulhamento, viaturas, ciclopatrulhamento e policiamento fixo em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir crimes, preservar a ordem pública e garantir a segurança de comerciantes, trabalhadores e transeuntes da região.

Como resultado da intensificação do policiamento ostensivo, a Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza, onde está localizado o bairro Centro, registrou uma redução de 9% nos crimes de roubo em 2025. Na comparação entre os anos de 2025 e 2024, houve 148 ocorrências a menos. Em 2025, foram registrados 1.503 procedimentos por roubo, enquanto, em 2024, o número chegou a 1.651 registros. Os dados estão disponíveis no Painel Dinâmico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A SSPDS destaca que a PMCE atua de forma preventiva e repressiva, realizando abordagens, rondas e intervenções diárias que resultam, inclusive, na captura de suspeitos. As ações contam com o apoio de ferramentas como o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid). Um exemplo foi uma prisão ocorrida em novembro de 2025, quando equipes policiais realizavam patrulhamento na região e foram acionadas pela Ciops/SSPDS para atender a uma ocorrência de furto de fios elétricos. Os agentes se deslocaram até o local indicado, onde abordaram dois indivíduos, ambos de 26 anos. A dupla tentou fugir, mas foi alcançada com o auxílio do ciclopatrulhamento.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
adepol fachada.
Segurança

Criminosos furtam objetos da sede da Associação dos Delegados da PCCE pela 9ª vez em 2026

A fachada do prédio voltou a ter grades devido à insegurança.

Emanoela Campelo de Melo
Há 12 minutos
viatura policia civil homem policial encapuzado.
Segurança

R$ 200 em troca de não divulgar vídeo íntimo: como agia o suspeito de extorquir mulheres no Ceará

A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Redação
03 de Março de 2026
Foto do suspeito de 19 anos preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives.
Segurança

Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives

Investigação também apura se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes.

Bergson Araujo Costa
02 de Março de 2026
dhpp fachada viatura pericia forense, predio, carro.
Segurança

Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6%

Cidades como Maracanaú e Maranguape não registraram CVLIs em fevereiro deste ano de 2026.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem com montagem de duas fotos. Na primeira, um policial segura um bornal e um celular na mão. Na outra, um patch com nome policial penal e mais sete celulares.
Segurança

Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

O servidor foi detido com um aparelho na bolsa. Na cela de um preso foram achados outros telefones e um smartwatch.

Emerson Rodrigues
02 de Março de 2026
tap aviao decolagem aeroporto.
Segurança

Área restrita: como a PF identificou um esquema de narcotráfico partindo do Aeroporto de Fortaleza

85 quilos de cocaína de 'alta pureza' chegaram na Europa.

Emanoela Campelo de Melo
02 de Março de 2026
Imagem de um homem e uma mulher, ambos com aparência moderna, posando para a câmera; a foto transmite uma vibe casual e descontraída.
Segurança

Justiça do Ceará condena a 27 anos de prisão homem acusado de matar esposa a facadas

Crime aconteceu no município de São Benedito, em julho de 2024.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem de um policial civil de costas com uma camisa preta com a inscrição nas costas da camisa Polícia Civil - DHPP, na frente de uma viatura preta também com a inscrição Polícia Civil.
Segurança

Dois homens são baleados na Grande Messejana em disputa entre facções CV e Massa

Os crimes ocorreram na tarde desse sábado (28) em comunidades vizinhas nos bairros Curió e Lagoa Redonda.

Redação
01 de Março de 2026
fachada tjce novo predio cambeba.
Segurança

TJ mantém absolvição de advogados e outros acusados de tentar burlar o Sistema de Justiça no Ceará

Segundo o MPCE, o esquema, investigado durante a 'Operação Rábula', beneficiava também membros de facções como o CV e o PCC.

Redação
01 de Março de 2026
policial militar de costas fardado.
Segurança

Acusados de integrar milícia: Justiça autoriza volta de policiais militares às funções em Fortaleza

O Poder Judiciário também determinou a retirada das tornozeleiras eletrônicas dos PMs.

Redação
01 de Março de 2026
Prisão foi efetuada em Cascavel. Foto de apoio ilustrativo.
Segurança

Mulher é presa por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos

Além da mãe, um homem que abusava de uma das crianças no momento da prisão também foi detido.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
À esquerda, o suspeito é encaminhado algemado; à direita, ele aparece algemado, deitado, com uma faca apreendida ao lado.
Segurança

Dois homens são presos por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Em uma das ocorrências, o suspeito tentou matar a mulher com uma faca.

Nathália Paula Baga*
28 de Fevereiro de 2026
Três imagens mostram um medidor de energia quebrado, uma parede suja de urina e um saco de lixo em uma rua.
Segurança

Policial civil é investigado por ameaça, agressão e dano ao patrimônio contra vizinhos em Fortaleza

A Controladoria Geral de Disciplina apura as denúncias contra o servidor.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Rua de terra isolada por fita policial com viaturas da Polícia Militar e da Perícia Forense estacionadas próximo a uma residência, em área residencial com árvores e casas simples, durante atendimento a ocorrência criminal.
Segurança

Justiça nega liberdade a PM acusado de matar companheira a tiros em Fortaleza

A defesa alegou incapacidade mental do policial militar, que sofre com esquizofrenia, mas o Poder Judiciário afirmou que ele segue apto a julgamento.

Matheus Facundo
28 de Fevereiro de 2026
População em frente ao restaurante onde mulher morreu em Caucaia.
Segurança

Mulher é morta a tiros em lanchonete de Caucaia

A vítima tinha 33 anos. Segundo relato da PM, ela estaria sendo ameaçada por dívidas.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
feminicidio supeito foto 3x4 viaturas policiais
Segurança

Homem que dopou, matou e escondeu corpo da esposa em matagal é condenado a 25 anos de prisão no CE

Na manhã do dia 25 de outubro de 2023, o corpo da professora foi encontrado.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Viaturas da Polícia em operação contra suspeitos de expulsar famílias de Caucaia e Horizonte.
Segurança

Nove são presos por expulsar famílias e extorquir moradores em Caucaia e Horizonte

Arma de fogo, munições, aparelhos celulares e veículos foram apreendidos em ações policiais.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Agente da Polícia Rodoviária Federal sinaliza o trânsito durante fiscalização em rodovia, com veículos de carga e carro ao fundo.
Segurança

Ex-PRF é acusado de comandar esquema de propinas para liberar veículos no Ceará

O ex-agente usava as contas bancárias da esposa e da filha menor de idade para receber dinheiro em troca de favores.

Matheus Facundo
27 de Fevereiro de 2026
Foto de cédulas de reais, cartões de visita, anotações sobre empréstimos. Imagem usada em matéria sobre grupo de colombianos acusado de extorsão e associação criminosa foi solto sob medidas cautelares em Cascavel, no Ceará.
Segurança

Quem são os colombianos indiciados por extorsão e associação criminosa e soltos em audiência no CE

Dos cinco suspeitos presos nas cidades de Cascavel e Fortaleza, apenas um ficou preso.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos da plantação de maconha encontrada em residência no Benfica.
Segurança

Homem com 15 pés de maconha em casa é preso no Benfica, em Fortaleza

A plantação ficava na residência do suspeito.

Redação
26 de Fevereiro de 2026