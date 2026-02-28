Mulher é presa por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos
Além da mãe, um homem que abusava de uma das crianças no momento da prisão também foi detido.
Uma mulher de 31 anos foi presa neste sábado (28), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos.
Além da mulher, um homem de 18 anos também foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), os policiais teriam flagrado o homem abusando de uma das crianças em um quarto.
Conforme a SSPDS, as prisões foram efetuadas em flagrante, em ação realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cascavel.
"De acordo com as investigações, a mulher, mãe das vítimas de 10 e 12 anos, estaria prostituindo as próprias filhas. O homem foi flagrado com uma das vítimas", explica o comunicado.
Segundo o g1, a suspeita é de que a mãe explorava sexualmente as crianças para obter dinheiro para comprar drogas.