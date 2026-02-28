Mulher é presa por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos

Uma mulher de 31 anos foi presa neste sábado (28), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos.

Além da mulher, um homem de 18 anos também foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), os policiais teriam flagrado o homem abusando de uma das crianças em um quarto.

Conforme a SSPDS, as prisões foram efetuadas em flagrante, em ação realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cascavel.

"De acordo com as investigações, a mulher, mãe das vítimas de 10 e 12 anos, estaria prostituindo as próprias filhas. O homem foi flagrado com uma das vítimas", explica o comunicado.

Segundo o g1, a suspeita é de que a mãe explorava sexualmente as crianças para obter dinheiro para comprar drogas.