Dois homens são presos por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) atenderam dois casos de tentativas de feminicídio, registrados nos bairros Centro e Monte Castelo, nessa sexta-feira (27).

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 15h40. Durante o motopratulhamento de rotina, os agentes visualizaram um homem que relatou ter sido vítima de agressão e tentativa de homicídio.

No entanto, após a abordagem, uma mulher se aproximou e informou ser ex-companheira do acusado e possuir medida protetiva em vigor contra ele. O homem foi detido e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher.

Tentativa de feminicídio seguida de perseguição

O segundo caso aconteceu na Avenida Sargento Hermínio, por volta das 22h15, no bairro Monte Castelo.

Durante patrulhamento preventivo no entorno do polo de lazer da região, a equipe foi acionada por populares, que apontaram um homem em fuga, informando que ele teria tentado atacar uma mulher com uma faca.

Na tentativa de fuga, o suspeito correu entre carros, motos e ônibus na avenida. A Guarda informou que, durante a abordagem, o acusado teria reagido e foi "necessário o uso progressivo da força para contê-lo".

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher. Os nomes e idades dos dois suspeitos presos não foram divulgados pela Guarda Municipal.

Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues