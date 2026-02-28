Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dois homens são presos por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Em uma das ocorrências, o suspeito tentou matar a mulher com uma faca.

Escrito por
Nathália Paula Baga* producaodiario@svm.com.br
Segurança
À esquerda, o suspeito é encaminhado algemado; à direita, ele aparece algemado, deitado, com uma faca apreendida ao lado.
Legenda: Dois casos de tentativa de feminicídio foram registrados nesta sexta-feira nos bairros Centro e Monte Castelo.
Foto: Reprodução e Divulgação/GMF.

Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) atenderam dois casos de tentativas de feminicídio, registrados nos bairros Centro e Monte Castelo, nessa sexta-feira (27).

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 15h40. Durante o motopratulhamento de rotina, os agentes visualizaram um homem que relatou ter sido vítima de agressão e tentativa de homicídio.

No entanto, após a abordagem, uma mulher se aproximou e informou ser ex-companheira do acusado e possuir medida protetiva em vigor contra ele. O homem foi detido e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher.

Veja também

teaser image
Segurança

Mulher é morta a tiros em lanchonete de Caucaia

teaser image
Segurança

Justiça nega liberdade a PM acusado de matar companheira a tiros em Fortaleza

Tentativa de feminicídio seguida de perseguição

O segundo caso aconteceu na Avenida Sargento Hermínio, por volta das 22h15, no bairro Monte Castelo.

Durante patrulhamento preventivo no entorno do polo de lazer da região, a equipe foi acionada por populares, que apontaram um homem em fuga, informando que ele teria tentado atacar uma mulher com uma faca.

Na tentativa de fuga, o suspeito correu entre carros, motos e ônibus na avenida. A Guarda informou que, durante a abordagem, o acusado teria reagido e foi "necessário o uso progressivo da força para contê-lo".

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher. Os nomes e idades dos dois suspeitos presos não foram divulgados pela Guarda Municipal.

Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues

Assuntos Relacionados
Prisão foi efetuada em Cascavel. Foto de apoio ilustrativo.
Segurança

Mulher é presa por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos

Além da mãe, um homem que abusava de uma das crianças no momento da prisão também foi detido.

Redação
Há 1 hora
À esquerda, o suspeito é encaminhado algemado; à direita, ele aparece algemado, deitado, com uma faca apreendida ao lado.
Segurança

Dois homens são presos por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Em uma das ocorrências, o suspeito tentou matar a mulher com uma faca.

Nathália Paula Baga*
Há 1 hora
Três imagens mostram um medidor de energia quebrado, uma parede suja de urina e um saco de lixo em uma rua.
Segurança

Policial civil é investigado por ameaça, agressão e dano ao patrimônio contra vizinhos em Fortaleza

A Controladoria Geral de Disciplina apura as denúncias contra o servidor.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Rua de terra isolada por fita policial com viaturas da Polícia Militar e da Perícia Forense estacionadas próximo a uma residência, em área residencial com árvores e casas simples, durante atendimento a ocorrência criminal.
Segurança

Justiça nega liberdade a PM acusado de matar companheira a tiros em Fortaleza

A defesa alegou incapacidade mental do policial militar, que sofre com esquizofrenia, mas o Poder Judiciário afirmou que ele segue apto a julgamento.

Matheus Facundo
28 de Fevereiro de 2026
População em frente ao restaurante onde mulher morreu em Caucaia.
Segurança

Mulher é morta a tiros em lanchonete de Caucaia

A vítima tinha 33 anos. Segundo relato da PM, ela estaria sendo ameaçada por dívidas.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
feminicidio supeito foto 3x4 viaturas policiais
Segurança

Homem que dopou, matou e escondeu corpo da esposa em matagal é condenado a 25 anos de prisão no CE

Na manhã do dia 25 de outubro de 2023, o corpo da professora foi encontrado.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Viaturas da Polícia em operação contra suspeitos de expulsar famílias de Caucaia e Horizonte.
Segurança

Nove são presos por expulsar famílias e extorquir moradores em Caucaia e Horizonte

Arma de fogo, munições, aparelhos celulares e veículos foram apreendidos em ações policiais.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Agente da Polícia Rodoviária Federal sinaliza o trânsito durante fiscalização em rodovia, com veículos de carga e carro ao fundo.
Segurança

Ex-PRF é acusado de comandar esquema de propinas para liberar veículos no Ceará

O ex-agente usava as contas bancárias da esposa e da filha menor de idade para receber dinheiro em troca de favores.

Matheus Facundo
27 de Fevereiro de 2026
Foto de cédulas de reais, cartões de visita, anotações sobre empréstimos. Imagem usada em matéria sobre grupo de colombianos acusado de extorsão e associação criminosa foi solto sob medidas cautelares em Cascavel, no Ceará.
Segurança

Quem são os colombianos indiciados por extorsão e associação criminosa e soltos em audiência no CE

Dos cinco suspeitos presos nas cidades de Cascavel e Fortaleza, apenas um ficou preso.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos da plantação de maconha encontrada em residência no Benfica.
Segurança

Homem com 15 pés de maconha em casa é preso no Benfica, em Fortaleza

A plantação ficava na residência do suspeito.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Imagem de torcedores de torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará brigando em via pública em Fortaleza. Há policiais na cena também.
Segurança

MPCE denuncia 109 torcedores por confrontos violentos durante Clássico-Rei

Os integrantes de torcidas organizadas vão responder por crimes como lesão corporal grave, tumulto, incitação à violência e associação criminosa.

Matheus Facundo
26 de Fevereiro de 2026
pessoas correndo de costas beira-mar, avenida, pista corrida, fortaleza.
Segurança

Polícia indicia empresária por 'vazar PDF' com 'mensagens maldosas' de grupo de corrida em Fortaleza

Os quatro membros do grupo de WhatsApp faziam comentários sobre corredores, atletas e outros profissionais que treinavam na Avenida Beira-Mar.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
A fachada da Capela de São Bernardo apresenta tons de amarelo e detalhes brancos, destacando uma torre sineira com um sino de bronze sob um céu claro. A arquitetura colonial inclui janelas retangulares, uma entrada em arco e uma cruz no topo, emoldurada por uma rede de fios elétricos urbanos.
Segurança

Sino de bronze é furtado de capela no Centro de Fortaleza

Capela de São Bernardo, na rua Senador Pompeu, já foi alvo de furtos anteriormente. Boletim de ocorrência foi registrado.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Irmãos suspeitos de decepar mão de vítima em Tianguá são presos no Piauí
Segurança

Irmãos suspeitos de decepar mão de vítima em Tianguá são presos no Piauí

Durante a agressão, a vítima sofreu diversos golpes.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Cigarros apreendidos.
Segurança

Homem é preso por vender 'vapes' no Interior do Ceará

Segundo as investigações, o homem tinha como público-alvo menores de idade.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
grrafoes agua homens na parede maos para o alto, suspeitos.
Segurança

Integrante do CV é denunciado pelo MP por extorquir comerciantes de água mineral em Sobral

O suspeito foi solto em audiência de custódia.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Foto de viatura da PMCE.
Segurança

Suspeito oferece R$ 10 mil a PMs para não ser preso em Fortaleza

Uma porção de maconha foi encontrada com o homem, segundo a PMCE.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
“Pilha de tabletes brancos embalados, contendo cocaína, com selos circulares impressos, colocados sobre uma balança em ambiente interno com piso claro e extintor de incêndio ao fundo.
Segurança

Como funcionava o esquema internacional que fez trio ser preso com 248 kg de cocaína no Ceará

Esquema contava com motorista que transportava a droga e homens que 'escoltavam' caminhão para burlar a fiscalização.

Matheus Facundo
25 de Fevereiro de 2026
veiculo jeep cor branca em uma rua.
Segurança

Acusados de matar jovem que voltava da Ceasa com os pais não devem ir a júri, decide Justiça

O trio também foi denunciado por integrar a facção Comando Vermelho.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
A foto mostra vários homens vestidos como militares e armados com armas de guerra, posando para foto com uma bandeira do CJNG.
Segurança

Homem preso no Ceará em 2017 era cunhado de 'El Mencho', chefe de cartel morto no México

O mexicano ficou detido por quatro anos no Brasil, até ser extraditado aos Estados Unidos.

Messias Borges
25 de Fevereiro de 2026