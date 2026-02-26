Homem com 15 pés de maconha em casa é preso no Benfica, em Fortaleza

Um homem de 32 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quinta-feira (26), no bairro Benfica, em Fortaleza.

Na casa, com ele, a Polícia apreendeu 15 vasos com pés de maconha e encontrou ao menos três sementes da planta.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia por meio de uma denúncia anônima. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o proprietário da residência não barrou a entrada dos policiais.

Prisão em flagrante

O suspeito foi encaminhado ao 11º Distrito Policial e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O material apreendido também foi retido.