Dois homens morrem após colisão de veículo contra poste no bairro Luciano Cavalcante

Dois homens morreram após um acidente de trânsito registrado nesta segunda-feira (16), no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. As vítimas colidiram contra um poste e morreram ainda no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como um homem de 20 anos e outro de 41 anos, morador do bairro Canidezinho, na região do Jardim Fluminense.

A segunda vítima ainda não havia sido identificada formalmente no momento da ocorrência.

Pefoce foi acionada ao local

Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para atender à ocorrência. A Perícia Forense do Estado do Ceará também esteve no local e realizou os primeiros levantamentos que devem auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que apura as circunstâncias do acidente. O caso está sob responsabilidade da Delegacia do 4º Distrito Policial.