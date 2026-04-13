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Turista argentino morre afogado na Praia de Iracema

O homem de 72 anos se afogou no trecho próximo à Rua Idelfonso Albano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:47)
Segurança

Um turista argentino de 72 anos morreu afogado na Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (13). Ele foi resgatado do mar pela equipe de salvamento da Guarda Municipal (GMF) e agentes da corporação, do Corpo de Bombeiros do Samu tentaram a reanimação, mas o idoso não resistiu. 

O afogamento aconteceu no trecho próximo à Rua Idelfonso Albano, no Aterro. De acordo com a GMF, o turista caminhava quando foi atingido por uma onda e caiu. A esposa do idoso estava no local, na faixa de areia. 

"Segundo a equipe, a vítima, de nacionalidade argentina, caminhava pela beira da praia quando foi atingida por uma forte onda, em área de mar agitado, vindo a cair e ficar inconsciente.", informou a Guarda.

Equipe de resgate e emergência reunida em uma praia de areia clara, atendendo uma pessoa deitada no chão. Os profissionais usam uniformes escuros com faixas refletivas e equipamentos de primeiros socorros, enquanto um veículo vermelho de resgate está estacionado ao fundo, próximo ao mar e a um quebra-mar de pedras sob céu parcialmente nublado.
Legenda: Guarda Municipal, Bombeiros e Samu tentaram reanimar o idoso, mas ele não resistiu.
Foto: Thiago Gadelha.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) confirmou o afogamento. A corporação informou que, "ao chegarem, os bombeiros encontraram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já em atuação, iniciando de imediato o apoio às manobras de reanimação cardiopulmonar.

As equipes atuaram de forma integrada, realizando compressões torácicas e suporte com oxigênio, na tentativa de reverter o quadro da vítima. Apesar dos esforços conjuntos, o óbito foi constatado por profissional médico ainda no local, por volta das 10h20", pontuou o CBMCE.

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O corpo dele foi coberto e a área foi isolada até a chegada das autoridades competentes. A causa da morte só será conhecida após um laudo pericial.  

Esse é o segundo afogamento na região em dois dias. Um idoso de 70 anos morreu afogado no trecho da Avenida Beira-Mar no último sábado

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