Jovem mutilada com foice por ex-namorado tem mãos reimplantadas, diz delegado

A jovem que teve as mãos decepadas pelo ex-namorado e pelo ex-cunhado, em Quixeramobim, no Sertão Central cearense, passou por uma cirurgia para reimplante dos membros. As declarações são do delegado do caso, Willian Lopes.

"As mãos foram reimplantadas. Graças a Deus e à equipe médica. Recebi a informação do meu chefe e do prefeito da cidade, que colocou pessoas à disposição para auxiliar nos trabalhos. Que a justiça seja feita e que restabeleça sua saúde plena", disse o delegado, nas redes sociais, neste sábado (2).

Ronivaldo Rocha dos Santos, de 40 anos, ex-namorado da vítima, e o irmão dele, Evangelista Rocha dos Santos, de 34 anos, foram presos horas após o crime. A ocorrência é tratada como tentativa de feminicídio, conforme detalhes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE).

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Entenda o caso

Nessa sexta-feira (1º), as forças de segurança foram acionadas para atender o caso. Uma das mãos da vítima foi decepada com uma foice, e ela foi socorrida com vida para uma unidade de saúde.

O caso mobilizou as forças de segurança e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que divulgou nas redes sociais o momento da prisão dos suspeitos.

A jovem, que tem apenas 21 anos, foi levada à UPA de Quixeramobim e depois transferida para o Hospital Regional do Sertão Central, localizado no município. Ela está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

O primeiro a ser preso foi Evangelista Rocha dos Santos, ainda em Quixeramobim. Ronivaldo foi localizado em Madalena, município vizinho, horas mais tarde. Ambos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de Quixeramobim e autuados em flagrante por tentativa de feminicídio.