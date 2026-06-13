Idoso de 80 anos morre após ser atropelado por trem de cargas em Caucaia
1ª Delegacia de Polícia Civil da região investiga ocorrência.
Um homem de 80 anos morreu após ser atropelado por um trem de cargas na manhã deste sábado (13), no bairro Genipabu, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o acidente ocorreu em trecho de via férrea.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os primeiros procedimentos no local.
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A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu à área para realizar os levantamentos periciais que irão auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.
A reportagem entrou em contato com a Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), responsável pelo trem, e aguarda posicionamento.
Idoso morreu no local
A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em imagens recebidas pela reportagem, foi visto que a área do acidente chegou a ser isolada por conta da morte.
A investigação está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, unidade da Polícia Civil, que apura as circunstâncias em que ocorreu o acidente.
Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a dinâmica da ocorrência.