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Corpo sem cabeça, braços e pernas é encontrado na Praia do Cumbuco, em Caucaia

Vítima teve braços, pernas e cabeça arrancados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
PM foi acionada par atender ocorrência em Cumbuco.
Legenda: PM foi acionada par atender ocorrência em Cumbuco.
Foto: Divulgação/SSPDS

Um cadáver com sinais de extrema violência foi encontrado na manhã deste sábado (13) na faixa de areia da Praia do Cumbuco, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Imagens recebidas pela reportagem mostram que a vítima teve braços, pernas e cabeça arrancados. Até o momento, a identidade do indivíduo não foi confirmada pelas autoridades.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para atender à ocorrência de achado de cadáver.

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Conforme a Pasta, até a publicação desta matéria, o corpo ainda não havia sido formalmente identificado.

Pefoce realiza identificação

Equipes da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Caucaia e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram deslocadas ao local para realizar os primeiros levantamentos e os procedimentos periciais.

A SSPDS informou ainda que a investigação está a cargo da 2ª Delegacia do DHPP de Caucaia, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar a vítima e chegar à autoria do homicídio.

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