Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém imóveis no Porto das Dunas, ao fundo o Oceano Atlântico

Negócios

Apartamentos de segunda residência de alto padrão estão em declínio no litoral da Grande Fortaleza

Mudança de perfil de comprador fez construtoras investirem em imóveis de até 2 dormitórios para aluguel de temporada

Paloma Vargas 02 de Agosto de 2025
Registro do acidente com o corpo da mulher vítima borrado para preservar sua identidade. Imagem usada em matéria sobre atropelada por buggy

Segurança

Mulher de 40 anos morre atropelada por buggy no Cumbuco, em Caucaia

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado

Bergson Araujo Costa 01 de Agosto de 2025
Imagens do acidente com buggy e UTV no Cumbuco

Ceará

Buggy com turistas colide com UTV nas dunas da praia do Cumbuco, em Caucaia (CE)

Autarquia de Trânsito alerta para cuidado com rota de atividades turísticas

Redação 22 de Junho de 2025
Foto do inglês Philip Donald Eric Gray e da amapaense Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, vítimas de assalto no Cumbuco, em Caucaia

Segurança

Latrocínio no Cumbuco: trio é condenado a 106 anos de prisão por matar amapaense e balear inglês

O estrangeiro ficou paraplégico, segundo a sentença judicial. Um quarto réu foi absolvido das acusações de participar do roubo seguido de morte e o quinto foi condenado apenas pelo crime de receptação

Messias Borges 28 de Maio de 2025
Deborah Secco relaxando em uma espreguiçadeira à beira da piscina, usando biquíni e chapéu de sol em um dia ensolarado na praia

Zoeira

Deborah Secco curte últimos dias do ano em praia no Ceará

Atriz compartilha momentos de férias no Ceará e exibe sua coleção de biquínis nas redes sociais

Redação 23 de Dezembro de 2024
Foto da Praia de Cumbuco

Ceará

Praia do Cumbuco renova selo internacional de preservação ambiental e turismo sustentável

A praia foi a única do Ceará a ser agraciada com a premiação, que mira destinos turísticos com qualificação ambiental

Redação 11 de Outubro de 2024
Laura Ercília Chaíto

Segurança

Argentina dada como desaparecida no Cumbuco é encontrada

Mulher foi localizada em Camocim e passa bem

Redação 14 de Setembro de 2024
Laura Ercília com roupa de praia e um lenço na cabeça

Segurança

Argentina desaparece na praia do Cumbuco, no Ceará, e mobiliza conterrâneos nas buscas

Laura Ercília Chaíto é cozinheira e há poucos meses passou a morar com o namorado, também argentino, na praia do Cumbuco

Redação 13 de Setembro de 2024
Turista de Macapá e namorado britânico vítimas de assalto em Cumbuco

Segurança

Quarto suspeito de latrocínio no Cumbuco é preso; amapaense morreu e britânico ficou paraplégico

Três suspeitos já estavam presos. A Polícia Civil esclareceu a dinâmica do crime

Messias Borges 04 de Setembro de 2024
viaturas na frente de pousada onde turistas foram vítimas de latrocínio em cumbuco

Segurança

Quarto suspeito é preso por envolvimento em latrocínio de turista no Cumbuco

Captura do homem ocorreu no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação 05 de Agosto de 2024
1 2 3