Mudança de perfil de comprador fez construtoras investirem em imóveis de até 2 dormitórios para aluguel de temporada
Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado
Autarquia de Trânsito alerta para cuidado com rota de atividades turísticas
O estrangeiro ficou paraplégico, segundo a sentença judicial. Um quarto réu foi absolvido das acusações de participar do roubo seguido de morte e o quinto foi condenado apenas pelo crime de receptação
Atriz compartilha momentos de férias no Ceará e exibe sua coleção de biquínis nas redes sociais
A praia foi a única do Ceará a ser agraciada com a premiação, que mira destinos turísticos com qualificação ambiental
Mulher foi localizada em Camocim e passa bem
Laura Ercília Chaíto é cozinheira e há poucos meses passou a morar com o namorado, também argentino, na praia do Cumbuco
Três suspeitos já estavam presos. A Polícia Civil esclareceu a dinâmica do crime
Captura do homem ocorreu no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza