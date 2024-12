Deborah Secco curte últimos dias do ano em praia no Ceará

Deborah Secco, de 45 anos, está passando os últimos dias do ano em Cumbuco, no Ceará, e compartilhou com seus seguidores do Instagram alguns momentos de sua estadia. A atriz apareceu nos stories de biquíni preto, óculos de sol e uma faixa no cabelo, dando "bom dia" a todos.

Veja também Zoeira Amigo secreto do Fantástico: veja presentes e quem tirou quem na brincadeira Zoeira Preta Gil segue na UTI, mas já está 'acordada e conversando', diz novo boletim médico

Nas imagens, Deborah Secco aparece deitada na areia da praia e relaxando em uma rede, com vista para o mar. A atriz também mostrou onde está hospedada, em um resort de alto padrão em Aquiraz, cidade próxima a Cumbuco.

Recentemente, a atriz lançou uma marca de biquínis e tem mostrado alguns modelos de sua coleção durante a viagem. A "Is Bikini" foi criada por ela, que tem se dedicado a esse novo projeto, exibindo os biquínis em diferentes viagens pelo Brasil. Em novembro, a atriz visitou a Bahia e aproveitou para compartilhar muitos cliques pelas praias.