Globo terá programação com Angélica, Fátima Bernardes e Xuxa para celebrar 60 anos; veja atrações

A TV Globo celebra aniversário de 60 anos no próximo dia 26 de abril. Para marcar as seis décadas, a emissora preparou uma programação especial com o retorno de atrações como o "Vídeo Show", exibição de programas temáticos e a volta de apresentadores como Angélica, Fátima Bernardes, Simony e Xuxa.

A grade de novidades e de atrações começa a partir desta terça-feira (15), seguindo até 28 de abril, quando será exibido o "Show 60 anos".

O Diário do Nordeste detalha as 60 horas de programação especial dos 60 anos da TV Globo, conforme informações do portal Gshow e do jornal O Globo. Confira!

PROGRAMAÇÃO 60 ANOS TV GLOBO

Competição por melhor bolo no 'Mais Você'

Nesta terça-feira, o reality show "Bolo de Aniversário da Globo" estreia no "Mais Você". Na atração, nove confeiteiros de diferentes regiões do Brasil disputarão o título de melhor bolo em homenagem ao canal.

O júri será comandado pelo confeiteiro Flavio Federico, que contará a cada episódio com dois avaliadores convidados.

Volta do 'Vídeo Show'

Em 24 de abril, o programa "Vídeo Show" retorna à grade da emissora, logo após a novela "Vale Tudo". A atração promoverá o reencontro de apresentadores antigos, como Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Angélica, André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes.

A produção revisitará quadros que fizeram sucesso, como "Falha Nossa" e "Túnel do Tempo".

'Globo Repórter' sobre os 60 anos

No dia 25 de abril, o "Globo Repórter" será temático e mostrará a linha do tempo da TV Globo nesses 60 anos. A atração trará histórias de bastidores e desafios que moldaram a emissora ao longo dessas seis décadas.

Aniversário, fim de novela e especiais

No dia 26 de abril, quando o canal completa oficialmente 60 anos, a programação começará com uma maratona com "Pequenas Empresas & Grandes Negócio" e pelo "É De Casa".

Depois do "Edição Especial", será exibida uma edição do "Vídeo Game", atração sucesso dos anos 2000 no "Vídeo Show". Com apresentação de Angélica, o quadro trará uma disputa entre dois casais famosos, testando qual dupla tem mais conhecimentos sobre o canal aniversariante.

À tarde, o "Caldeirão com Mion" dará continuidade à programação, fazendo referência ao aniversário, assim como farão os telejornais locais, os capítulos das novelas e o "Alta Horas".

Devido à data, o fim da novela "Volta por Cima" será exibida, excepcionalmente, em um sábado.

Nova abertura do "Fantástico" e série sobre Gloria Maria

O 27 de abril começará com a exibição de materiais especiais no "Globo Rural" e no "Esporte Espetacular".

Em seguida, na "Temperatura Máxima" transmitirá o filme original "A Fábrica de Sonhos", de produção do Núcleo de filme dos Estúdios Globo. O longa aborda a história de Rafaela (Luellem de Castro), uma jovem sonhadora que ganha um concurso para visitar os Estúdios Globo e, ao conhecer um galã, acaba confundindo ficção com realidade.

Mais tarde, no "Domingão com Huck", haverá homenagens aos programas de auditório e, diretamente do Maracanã, o clássico entre Flamengo x Corinthians, pelo Brasileirão, que terá jeito de evento especial na celebração da TV Globo.

À noite, o "Fantástico" ganhará uma nova abertura, que homenageará a história da atração.

Em seguida, estreará a série documental "Gloria", que celebrará a trajetória da jornalista Gloria Maria, falecida em 2023. A obra, dividida em quatro episódios, mostrará a profissional por trás das câmeras, exibindo imagens inéditas, fazendo revelações e depoimentos de amigos, de parentes e de personalidades.

Encerramento

No dia 28 de abril, a "Sessão da Tarde" exibirá o filme "Coisa de Novela", também produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. O longa conta a história de Tereza (Susana Vieira) e Laura (Valentina Herszage), avó e neta apaixonadas por teledramaturgia. Quando Tereza recebe um diagnóstico, conta com a ajuda da neta para realizar um sonho: participar de uma novela.

À noite, a nova novela das 19h, "Dona de Mim", estreará, estrelada por nomes como Tony Ramos, Claudia Abreu, Juan Paiva e Clara Moneke, entre outros. Pouco depois, em "Vale Tudo", Odete Roitman (Deborah Bloch) chegará à trama.

Depois da atração das 21h, começará o "Show 60 anos", com direito a, por exemplo, encontro de vilãs, reunindo as atrizes Adriana Esteves, Joana Fomm e Gloria Pires, interpretando novamente personagens inesquecíveis.

