Previsão do signo de Escorpião para hoje, 29 de abril

A terça-feira chega mais leve e acolhedora. A Lua, ainda em Touro durante a madrugada, faz um sextil com Vênus em Peixes, trazendo sensação de conforto e segurança emocional. Você pode acordar com mais tranquilidade, sentindo que está no caminho certo ou mais em paz consigo mesmo.

Ao longo do dia, a Lua ingressa em Gêmeos e forma sextil com Plutão e Marte: informações importantes podem chegar, ajudando a esclarecer dúvidas e fortalecer decisões. É um bom momento para pesquisar, perguntar, conversar e, principalmente, discernir o que realmente faz sentido para você. Movimente-se com inteligência.

Signo de Escorpião hoje

Decisões financeiras ou emocionais podem se tornar mais claras hoje. Não tenha medo de mergulhar nas entrelinhas: investigações e diálogos profundos podem trazer respostas que você precisava.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.