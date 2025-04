Copa na cozinha: da praticidade ao afeto diário

A cozinha costuma ser o ponto de encontro da casa, com as refeições feitas ali na mesa pequena apertadinha próxima ao fogão, na qual chamamos de copa. O papo sobre o dia flui enquanto um lava a louça e o outro faz um lanche. Na casa da minha vó até hoje é assim, mas infelizmente com os apartamentos cada vez menores, isso se perdeu com o tempo. Bora resgatar? Trouxe ideias inspiradoras e possíveis.