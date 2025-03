Como os ambientes podem impactar na saúde mental e no vínculo familiar

A série “Adolescência” está em alta na Netflix e nos traz uma reflexão importante sobre a geração do quarto. O que a arquitetura tem a ver com isso? A forma que planejamos a nossa casa para total independência de cada cômodo pode nos afastar enquanto família. Repensar nossas escolhas e criar ambientes que convidam ao encontro pode mudar o cenário de isolamento. Isso é arquitetura emocional.

E é isso que a história da série mostra em apenas quatro episódios com cenas chocantes e reais. A solidão de um adolescente de 13 anos que parece estar em segurança no seu quarto, mas que com uma tela em mãos abre-se um portal para um mundo nem tão seguro assim. Isso pode ter consequências irreversíveis, então a coluna de hoje é para voltarmos o nosso olhar para a nossa casa e o comportamento da nova geração nela. Legenda: Uma mesa na cozinha promove encontros nas refeições. O projeto é da arquiteta Cristiane Schiavoni Foto: Carlos Piratininga/ Divulgação

Uma casa que conecta

A arquitetura emocional valoriza a experiência do morador e a relação entre o espaço e as emoções das pessoas. Que tal ressignificar alguns ambientes criando espaços que abraçam como uma sala com amplo sofá para momentos de cinema com todos reunidos, criar o hábito de realizar as refeições na mesa de jantar, além de ter uma cozinha organizada e atrativa para preparação de receitas e boas conversas. Legenda: Ambientes integrados promovem os encontros familiares. Apartamento assinado pela arquiteta Cristiane Schiavoni Foto: Carlos Piratininga

O arquiteto Jonas Lourenço trouxe esse tema à tona em sua rede social (@jonaslourenco) com mais de 81 mil seguidores em um post com mais de 9 mil compartilhamentos. Como profissional da área, ele fez um convite para olharmos para nossa casa com intencionalidade. “Talvez mudar a disposição de um móvel, abrir um espaço na cozinha, criar um cantinho de escuta seja mais transformador do que imagina”, escreveu na legenda.

Talvez seja mesmo a hora de pensarmos que oferecer o melhor dos mundos dentro de um ambiente como o quarto de um adolescente, pode criar uma barreira para a afetividade que acontece do lado de fora.

Mais afetividade

Uma atmosfera confortável e aconchegante de um ambiente tem o poder de criar vínculos fortes. Cores claras, iluminação quente, plantas, tapetes e cortinas podem ajudar na estética desses espaços de encontros familiares.

Ainda no conceito da arquitetura emocional, os ambientes têm o poder de evocar sentimentos diferentes como paz, felicidade e até tristeza. Já parou para pensar o que cada ambiente da sua casa lhe faz sentir? Pequenas mudanças como revelar fotos para preencher porta-retratos contam a nossa história e nos dão a sensação de pertencimento. Legenda: Uso de plantas no ambiente traz a natureza pra dentro de casa e deixa o espaço mais convidativo. Projeto Gigi Gorenstein Foto: Eduardo Pozella/Divulgação