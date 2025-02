Como usar marrom, cor do ano de 2025, na decoração

Prepare-se para ver um marrom suave com nuances quentes estampando vitrines no universo da moda, decoração e tecnologia esse ano. Isso porque o Mocha Mousse (PANTONE 17-1230) foi eleito como a cor do ano de 2025 pela Pantone. Esse tom remete ao cacau, café, chocolate, cappuccino, à natureza, é democrático e se adapta fácil aos ambientes em diferentes estilos, desde o minimalismo até o rústico.

Legenda: A cor Hena, da Suvinil, é um marrom com fundo alaranjado quente, que traz um charme e vivacidade ao espaço Foto: Mariana Orsi/Divulgação

De acordo com a Pantone, autoridade mundial em cores, a nova cor inspira a busca de acolhimento e conexão com o essencial. Na decoração, o Mocha Mousse harmonizado com o branco, off-white e bege vão imprimir elegância ao ambiente, já para pincelar com ousadia e toque de cor, os tons de verde oliva e musgo, ficam lindo juntos, além de terracota com fundo mais alaranjado.

Fácil de combinar

Legenda: Um marrom mais quente presente nos estofados como sofá e puff convidam pro aconchego Foto: Pantone/Divulgação

Por ser uma cor neutra, você pode usar em tintas e papéis de parede sem medo. Nos estofados também pode apostar: sofá, cabaceiras, puffs e também almofadas na tonalidade compõem com muito charme. Os móveis no tom amadeirado mais caramelo vão fazer referência ao mocha mousse e combinar com qualquer estilo de decoração.

Legenda: O amadeirado nas paredes remetem ao tom de Mocha Mousse, além dos adornos como vaso e tapete. Projeto Artefacto Balneário, das arquitetas Lili e Georgia Golunski Foto: Divulgação

“Infundido com elegância sutil e refinamento terroso, o Mocha Mousse apresenta um toque discreto de glamour e bom gosto. Um tom de marrom saboroso, que nos envolve com seu calor sensorial”, descreveu a empresa Pantone na divulgação oficial.

A escolha da cor

Legenda: Arquiteto Ruy Ohtake é autor da coleção de cubas de apoio e sobrepor que se destaca por suas formas orgânicas da Roca Foto: Divulgação/Roca

Muitos não sabem, mas todo ano a Pantone reúne um time de especialistas em design e cultura para definir a cor que vai guiar universos da moda, decoração, tecnologia e outros. Muito além de prever tendências, esse anúncio diz muito sobre o espírito global.

Acredito que a escolha dessa cor para o ano que estamos vivendo é um reflexo que buscamos ter em casa: conforto e aconchego. O estilo industrial mais cinza e preto cedeu espaço para esse tom que tem cheiro de chocolate e nos faz lembrar do prazer que devemos ter ao estar em casa.

Legenda: Para os mais ousados, um tom de marrom mais escuro na parede recebe quadros Foto: Derek Fernandes/Divulgação

Podemos dizer, então, que vivemos o ano dos cinquenta tons de marrom. A paleta anunciada passa pelos tons de bege até chegar num marrom bem escuro como a cor do cacau. É chic, é reconfortante e também atemporal, o que significa que um investimento feito com base na tendência de agora não sai de moda no futuro. Eu amei e você?

