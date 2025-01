Casa organizada, mente organizada; veja dicas para otimizar sua vida em 2025

Sempre que não souber por onde começar, comece pela organização. E é na nossa casa que esse processo inicia, pois ela reflete exatamente como está a nossa mente. O meu convite, agora, é para você destralhar e desapegar para abrir espaço para o novo. Esse é o primeiro passo para ter uma vida mais leve e organizada em 2025.

Preparar a casa para receber visitas é algo antiquado que só, sabia? A verdade é que a gente deve limpar e organizar cada cantinho da casa para vivermos bem, não só camuflar a bagunça para surpreender quem recebemos.

Uma boa virada de chave na mente para cumprir as tarefas é substituir o “tenho que fazer” pelo “eu mereço viver”.

Nesse momento, a preguiça de dobrar roupas em uma gaveta certamente vai abrir espaço para a alegria em encontrar as peças de forma prática e rápida no cotidiano. Organização não é frescura, ela nos dá tempo para aproveitar o que realmente importa, pois deixamos de nos perder procurando por itens em uma rotina bagunçada.

Destralhar e desapegar

Não há organização sem passar por essa etapa de desapego. É a primeira do processo e exige foco para definir o que fica e o que sai da sua casa e da sua vida nesse momento. Todos temos mania de acumular objetos ao longo do ano que não tem mais utilidade: roupas que não usamos, itens quebrados que um dia prometemos consertar e objetos que não fazem mais o nosso estilo.

Legenda: A fase de desapegar e manter o que ainda faz sentido é essencial para o processo de organização Foto: Acervo Pessoal

Uma boa dica é escolher um cômodo de cada por vez, pois tirando tudo de todos os armários ao mesmo tempo, há o risco de não conseguir concluir. Comece pelo quarto e vá de gaveta em gaveta. Retire, analise, descarte e mantenha o que ainda é útil. Repita isso em cada armário e setorize as peças por tipo.

Cada coisa em seu lugar

Legenda: Aprenda o hábito de devolver as coisas aos seus lugares o mais rápido possível e assim manter seus espaços prganizados Foto: Acervo pessoal

A setorização é a segunda etapa da organização e também exige paciência, mas a boa notícia é que ela é uma grande facilitadora da manutenção. É nesta fase que cada objeto ganha uma “casa” e é para ela que ele volta após o uso. Camisarias para um lado, acessórios para o outro, panelas em um armário e potes em outro. Assim você setoriza cada compartimento do seu lar.

Há técnicas que vão otimizar essa setorização e também o espaço no ambiente que você organizar. Padronizar cabides no guarda-roupa, escolhendo uma cor e modelo para todos, as dobras em tamanhos iguais nas gavetas e prateleiras, assim como as colmeias, caixas organizadoras, potes de mantimentos e mais.

Não deixe rastros

Ah, não queira fazer tudo em um dia ou uma semana. Liste os espaços e vá concluindo um por vez no tempo que tiver disponível. Depois de tudo concluído, desfrute da paz que é ter uma casa organizada, mas não se engane que ela vai se manter assim sozinha diariamente, tá?

Chegamos na etapa que eu julgo ser a mais importante nesse processo: a manutenção. E é aí que muita gente costuma desistir e acha trabalhoso ter uma casa organizada. Entenda que a vida é movimento e as coisas vão sair do lugar com frequência. A escova de cabelo, os sapatos, os pratos, controle da televisão e muito mais.

O segredo, aqui, é usar e devolver para o lugar de armazenamento. Viu uma gaveta com as roupas fora do lugar, para dois minutos e organiza. Se não for na hora, planeje-se para fazer isso ao fim do dia. É como um “reset” na casa diariamente. Usou, guardou, bagunçou, arrumou.

Não deixar rastros facilita na manutenção e é mais simples do que a gente imagina. Testa e vai ver a diferença na rotina. Tudo flui e fica mais leve viver somente com o que usamos. As energias renovam para o novo ciclo. Te encorajei a abrir os armários? Boa organização por aí!

