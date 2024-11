5 dicas de itens para investir na reforma do seu apartamento

Não importa se estamos fazendo uma grande obra ou uma pequena reforma em nossa casa, algumas escolhas fazemos no escuro pagando para ver se vai valer o investimento. Algumas fazem sentido e são super funcionais na rotina, enquanto outras são completamente dispensáveis. A verdade é que a gente só sabe mesmo o que vai ser útil com a experiência do morar. Elegi cinco escolhas que fiz no apê te indico a inserir no seu planejamento!

Veja também Ana Karenyna De cortina a pisca-pisca: saiba como deixar seu quarto mais aconchegante Ana Karenyna Apê inspira no colorido autêntico, vibrante e convidativo

Torre de tomada

Legenda: Torre de tomada em locais estratégicos, como a cozinha ou quarto, falicitam a rotina Foto: Acervo Pessoal

Torre de tomada é uma das maravilhas da vida moderna, pois ela cumpre a função de uma extensão, mas sem fio atravessado no meio da casa. Ela pode ser instalada em uma bancada de pedra ou MDF e disponibiliza quatro tomadas, que ficam escondidas na torre embutida, saltando para fora apenas num click quando for utilizar.

A dica é escolher locais estratégicos como a cozinha para eletrodomésticos ou quarto para carregar celular. Um dia desses vi um modelo de sofá com a torre de tomada embutida no braço dele, exatamente para facilitar na hora de ligar um aparelho eletrônico. Achei fantástico!

Torneira gourmet

Legenda: Torneira gourmet confere praticidade no dia a dia Foto: Acervo Pessoal

Torneira gourmet é um item que divide opiniões, pois muitos não entendem sua funcionalidade. Eu sou defensora dessa maravilha por facilitar na rotina da lavagem de louças na pia. Por ter uma ponteira flexível que passeia pela pia, torna essa tarefa da rotina mais prática e ágil. Gosto também do design elegante que ela proporciona para a decoração da cozinha, pois é imponente, sabe? bem grandona e tem diversas opções de acabamentos: inox, preto, rose, dourado e mais.

Porta-detergente embutido

Legenda: Porta detergente embutido deixa a pia mais organizada Foto: Acervo Pessoal

Ainda na cozinha, outro item que julguei achando ser desnecessário, mas paguei para ver foi o porta-detergente embutido na pia. Pense aí em uma escolha assertiva e útil, pois é prático repor o detergente quando acaba e deixa a pia super clean e organizada sem aqueles vidrinhos a mostra. É um detalhe, eu sei, mas sou fã de detalhes e são eles que fazem a diferença.

Porta da despensa vazada

Legenda: Mais que só estética, o modelo de porta vazada traz a funcionalidade de arejar os alimentos guardados Foto: Acervo Pessoal

Já pulando para a marcenaria, uma excelente escolha foi fazer a porta da despensa de alimentos vazada. Para além da estética bonita que esse modelo de porta tem, a funcionalidade de arejar os alimentos foi o que me conquistou. Hoje, vivendo na prática o reabastecimento semanal de alimentos nesse armário, percebo como tudo conserva melhor, pois não está abafado. Coloco todo o estoque de alimentos, além de potes de vidros ali. Um ponto negativo é que entra mais poeira, claro, mas a manutenção de limpeza uma vez por semana contorna isso rapidinho.

Vassoureiro

Legenda: Um lugar para guardar utensílios da lavanderia deixa tudo mais organizado e prático Foto: Acervo Pessoal

E para finalizar, um vassoureiro. Isso mesmo! Nada melhor do que ter um cantinho na lavanderia dedicado aos acessórios de limpeza: vassoura, pá, rodo, tábua de passar e aspirador. Fica tudo camuflado nesse armário, evitando que todos os itens fiquem expostos causando a sensação de desorganização no ambiente.

Essa é um estratégia super possível em qualquer tamanho de ambiente disponível, pois há possibilidade de fazer o armário vertical e também horizontal como um gavetão embaixo da pia. Incrível!

E aí, algumas dessas escolhas fazem sentido pra você?

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora