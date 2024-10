De cortina a pisca-pisca: saiba como deixar seu quarto mais aconchegante

Pode parecer bobo, mas muitas pessoas ainda não sabem ou vivem o impacto que um quarto acolhedor tem no próprio bem-estar. Gosto tanto de dormir bem que até viajando busco conforto e qualidade de sono. Isso começa na decoração, sabia? Estou em uma viagem de férias e me hospedei em dois apartamentos na Itália e quero te mostrar detalhes dos quartos que me inspiraram e vão te inspirar também.

Veja também Ana Karenyna Sonha em ter piscina em casa? Anota essas dicas! Ana Karenyna Manual do closet pequeno perfeito

O primeiro foi em Roma e já me encantei pelas nuances de verde nos detalhes: parede em tom pistache e poltrona na cor de um verde esmeralda. Como essa simples escolha já traz a natureza para dentro do quarto e proporciona a sensação de bem-estar.

O verde também é a cor do equilíbrio e da harmonia e uma excelente opção para quartos que são ambientes de relaxamento e tranquilidade.

Iluminação para desacelerar

A iluminação do quarto também é um detalhe importante para nos desacelerar. Pode colocar o plafon no centro do teto com luz neutra sem problemas. Essa será a lâmpada funcional para as tarefas rotineiras, mas na hora de desconectar use um abajur para ter a iluminação mais quente e amarelada. Nesse quarto em Roma, tinha um abajur de chão charmoso que era um convite para o relax.

Legenda: Cor que acalma em destaque e nos detalhes, além de luz de chão para ajudar a desacelerar Foto: Acervo pessoal

Na construção na cama deste quarto, observei características que uso em casa e já até dividi por aqui com vocês: as camadas de aconchego. Tinha lençol, manta de microfibra, quatro travesseiros e almofadas. Não dá vontade de deitar depois de um dia de passeios turísticos? Uma delícia!

O charme das luzinhas

O mesmo impacto positivo tive no apartamento que aluguei em Florença. O quarto era um show à parte com um detalhe singelo, mas brilhante. Tô falando de um efeito de céu estrelado em uma cama com estrutura amadeirada com uso de pisca-pisca natalino de uma ponta a outra. Uau!

Legenda: O efeito de céu iluminado na cama Foto: Acervo Pessoal

Aqui, o poder da iluminação foi além e quando as lâmpadas centrais são desligadas, é encantador deitar ali para descansar e desacelerar a mente. Não é inspirador? O plus ficou por conta do cortinado na estrutura de madeira da cama, que dá um toque de realeza moderna. Tudo branquinho e nuances de rose, outra cor também indicada para ambientes como o quarto.

Os dois quartos têm em comum as cores mais claras e opções de iluminação mais amena para a hora do descanso. Essa é uma ótima dica para você já aplicar aí na sua casa. Para fechar com chave de ouro, posicione toalhas na beira da sua cama para dar essa carinha de hotel sem sair de casa, sabe? Amo esses detalhes inspiradores.

Foto: Acervo pessoal

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora