Manual do closet pequeno perfeito

O tradicional guarda-roupa e o closet desempenham a mesma função que é armazenar itens pessoais como roupas, sapatos e acessórios. A diferença é que o closet costuma ser fechado e dispensa portas. Muitos sonham com a organização e privacidade de um closet e vou te mostrar como é possível criar esse ambiente dentro do seu próprio quarto com divisórias em MDF ou gesso.

Há uma metragem mínima, claro, para o closet de casal, por exemplo, em que se recomenda, no mínimo, 1,30 m de comprimento por 70 cm de profundidade, além dos 70 cm para a área de circulação. Ao pensar em projetar, contate um profissional da área para ajudar a otimizar o espaço disponível.

Vantagens e desvantagens

Entre as vantagens do closet, está ter mais espaço de armazenamento e a funcionalidade ao deixar as peças expostas, o que facilita na escolha do dia a dia. A desvantagem é que exige uma manutenção maior na organização, já que não tem porta para esconder a bagunça.

Legenda: Closet tem como diferencial deixar as peças expostas, o que facilita na escolha do dia a dia, mas exige manutenção maior na organização Foto: Acervo pessoal

É possível tornar essa manutenção da organização mais prática com o uso de prateleiras, nichos, cabideiros e gavetas. Inclusive, uma das partes mais bacanas no processo da construção do closet é a personalização. Você planeja cada espaço de acordo com o número de calçados, roupas e acessórios que possui.

MDF ou gesso

O mais comum é fazer esse closet em marcenaria com o MDF, mas é possível diminuir esse custo usando o gesso. As duas opções são funcionais e com ótima durabilidade, uma com acabamento mais refinado e com mais possibilidade de revestimentos e texturas, que o MDF oferece. Enquanto o de gesso pode apenas ser pintado.

Espelho e Iluminação

Independente do tamanho, um closet funcional é bem iluminado. Caso não tenha janela com luz natural, aposte nos plafons e pendentes com iluminação neutra, também conhecida como 4.000K, além de perfis de led nas prateleiras e espelho para valorizar as peças expostas.

Legenda: Led nas prateleiras e espelho valorizam as peças expostas no closet Foto: Acervo pessoal

No planejamento, não abra mão de um espelho de corpo inteiro no ambiente para visualizar o look diariamente. Ele pode ser retangular ou orgânico, uma forte e charmosa tendência. Outro item funcional para calçar sapatos no dia a dia são os puffs e, caso seu espaço permita, pode apostar sem medo.

As cores e detalhes decorativos desse closet vão depender muito do estilo pessoal do morador, mas a dica de ouro é que seja em tonalidades neutras. Pense que as roupas e acessórios já são muita informação no espaço e, ter uma base mais sóbria, ajuda a deixar tudo esteticamente mais harmônico. Na organização, caixas, colmeia e técnicas de dobras vão contribuir também com esse efeito visual bonito. Capriche!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora