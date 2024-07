Como fazer um cantinho da leitura? Veja dicas de decoração

Na era das telas e do digital, resgatar o hábito da leitura pode se tornar ainda mais prazeroso se você tiver um espaço em casa dedicado a esse momento de pausa. Com conforto e uma boa iluminação, o cantinho vai ser um convite para folhear páginas e mergulhar nas suas histórias preferidas a cada livro.

E se você acha que não tem espaço em casa para isso, achou errado. O cantinho da leitura pode ser incorporado em vários ambientes como salas, quartos ou varandas. Só esteja atento ao escolher um lugar que não tenha muita circulação para garantir a tranquilidade.

Dicas de decoração para cantinho da leitura

Após definir o espaço, pense em como posicionar uma poltrona confortável nele. O mercado dispõe de modelos mais compactos, caso a sua metragem seja reduzida, viu? Esteja atento também a ergonomia, pois o ideal é que os pés alcancem o chão, tenha apoio para os braços e encosto adequado, se possível, ajustável.

Legenda: Tecidos naturais, sisal e madeira tornam este cantinho de leitura um lugar convidativo Foto: Rafael Renzo/ Projeto Marina Salomão

Escolher um espaço na casa completamente silencioso pode não ser a sua realidade, mas alguns truques ajudam a abafar o som deixando o ambiente sem tanto eco de ruídos. Aposte em elementos decorativos, tapetes, cortinas e almofadas para isso. Ah, também sugiro posicionar uma mesinha ao lado para apoio de água, óculos e outros.

Legenda: Feito tanto para os momentos sociais quanto os mais solitários, living assinado pela arquiteta Marina Salomao Foto: Sidney Doll/ Projeto Marina Salomão

Iluminação adequada

Além do aconchego, esse cantinho merece ter a iluminação adequada para favorecer a leitura. Uma boa dica é combinar luz natural, posicionando a poltrona próxima da janela, assim como investir na artificial com luminárias de chão com lâmpada branco neutro direcionada. Existem opções reguláveis, inclusive, o que garante manuseio a noite para que você adapte de uma forma que fique sem sombras e confortável aos olhos.

Foto: Rafael Renzo/ Projeto Marina Salomao

A arquiteta Marina Salomão deu algumas dicas extras para você ser ainda mais assertivo na construção do seu cantinho da leitura. “Evite posicionar a poltrona de frente para uma parede vazia, pois pode causar a sensação de claustrofobia”, sugere Marina. Ela ainda complementa que inserir uma obra de arte que inspira e traz equilíbrio é uma boa pedida.

Cores claras

Para finalizar, lembre-se que esse é um espaço para transmitir calma e despertar bons sentimentos. A cartela de cores deve ser clara de acordo com a personalidade dos moradores: tons terrosos, azul ou verde são ótimas opções.

Legenda: Um balanço suspenso, alternativa onde o leitor pode ficar confortavelmente relaxado enquanto aprecia a leitura na proposta da arquiteta Marina Salomão Foto: Rafael Renzo

Complemente o ambiente com toque da natureza, claro, pois sempre traz o frescor que esse momento de relax merece. Plantas, elementos em palha, tecidos de algodão, mantas e almofadas vão tornar esse novo espaço na sua casa tão acolhedor que vai ser difícil querer fechar o livro e sair

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora