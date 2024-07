Marcenaria inteligente: confira dicas para garantir melhor aproveitamento dos espaços

Com a metragem cada vez mais reduzida dos apartamentos, a marcenaria planejada entra como uma grande solucionadora de problemas. As ideias a seguir são práticas e podem te inspirar na hora de fazer o seu projeto.

Quando optamos pela marcenaria inteligente, tudo é personalizado para a realidade dos moradores. Cada coisa passa a ter o seu lugar com o uso de nichos, prateleiras, gavetas e armários desenhados para determinado ambiente.

Cozinha sob medida

Uma das grandes vantagens do móvel feito sob medida é conseguir otimizar cada centímetro do espaço. Na cozinha, por exemplo, uma solução simples fez toda a diferença aqui em casa: porta-tempero embutido no armário ao lado do fogão.

Para pegar um tempero no dia a dia, basta esticar a mão para abrir esse armário, a corrediça desliza, é de fácil acesso e prático.

Legenda: Porta temperos deslizante ao lado do fogão é mais praticidade na rotina Foto: Acervo pessoal

Ainda na cozinha, uma solução interessante e que faz com que a gente economize na compra do microondas, é adaptar o aparelho convencional na torre quente por meio de um projeto de marcenaria. Acontece que o microondas de embutir tem um preço muito mais elevado, enquanto é possível encaixar o modelo comum fazendo uma moldura em mdf com porta basculante. Fica lindo!

Legenda: Solução para embutir microondas comum. Porta basculante em marcenaria Foto: Foto: Acervo Pessoal

Legenda: O efeito da porta basculante fechado embutindo o microondas Foto: Foto: Acervo Pessoal

Marcenaria para uma rotina prática

Outra ideia bacana e funcional é planejar um gavetão no armário do banheiro para usar como cesto de roupa suja. Algo simples que vai dispensar o uso de um cesto extra no ambiente, tornando tudo mais funcional e promovendo a organização na rotina. Tenho em casa e recomendo demais para você encaixar essa solução na hora da sua obra.

Legenda: Gavetão para roupa suja no armário do banheiro Foto: Foto: Acervo Pessoal

Quando for desenhar o rack da TV com o seu marceneiro, não abra mão de gavetões no projeto. O design fica minimalista e você ganha um excelente espaço de armazenamento. Caso tenha criança, então, é indispensável para acomodar os brinquedos que costumam ficar na sala.

Existem itens em casa que merecem um cantinho para ficarem camuflados como vassouras, rodo e aspiradores. Por isso, não renuncie a um vassoureiro no projeto da sua lavanderia. Guardou tudo, fechou a porta e prontinho, efeito visual de organização incrível. Esse móvel pode ser feito vertical com porta ou em formato de gavetão embaixo da pia da cozinha, por exemplo.

Legenda: Armário vertical estreito para armazenar vassouras, tábua de passar e aspirador Foto: Foto: Acervo Pessoal

É tendência

Você já imaginou projetar uma fruteira aparente na marcenaria? É como uma gaveta com corrediças, mas podendo vir em diferentes materiais como aramado, mdf e até vidro. O efeito visual é lindo, sem contar a praticidade de ter tudo à disposição na hora do preparo dos lanches e refeições. Fica tudo disposto de forma organizada e prática.

Não para por aí e eletrodomésticos como a geladeira também estão sendo embutidos na marcenaria. Incrível! É interessante em micro apartamentos integrados ao estilo flat quando a sala e o quarto têm a vista da cozinha.

Legenda: Prato giratório em MDF para acomodar comidas nas refeições. Tamanho 60cm para uma mesa de 140cm Foto: Foto: Acervo Pessoal

E, para finalizar, uma solução que adoro ter em casa é o tampo giratório para a mesa de refeições. Ele costuma ser redondo e pode ser fabricado em MDF, inclusive, aqui em casa é o mesmo material da minha mesa. Fica super discreto e é funcional para que todos peguem as comidas com facilidade. Para a minha mesa redonda de 140 cm, usei um tampo de 60cm. Perfeito!

Gostaram das dicas que mostram como a marcenaria pode estar a favor das necessidades dos moradores? Inspire-se!